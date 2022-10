Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

A65/Landau-Zentrum – Arbeitsunfall

Bei Reparaturarbeiten an der Lärmschutzwand auf der A65 bei Landau-Zentrum löste sich am heutigen Vormittag (12.10.2022, 10.59 Uhr) ein Element und stürzte auf die Fahrbahn. Die beiden Arbeiter wurden hierbei schwerstverletzt und kamen in eine Klinik. Warum sich das Lärmschutzelement löste, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die SGD Süd sowie ein Gutachter wurden eingeschaltet. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen komplett gesperrt. Eine entsprechende Ableitung des Verkehrs erfolgt bei der AS Landau-Süd. Aktuell bestehen Verkehrsbehinderungen.

Auffahrunfall mit Flucht

Am 11.10.2022, gegen 18.15 Uhr, ereignete sich in der Straße Zum Queichanger in Landau ein Auffahrunfall mit anschließender Flucht. Die Geschädigte bremste aufgrund der dortigen 30er Zone ihr Fahrzeug ab. Der Verursacher erkannte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW der Geschädigten auf. Als die Geschädigte aus ihrem Fahrzeug ausstieg hatte sich der Verursacher bereits in unbekannte Richtung entfernt. Am PKW der Geschädigten befinden sich rote Lackanhaftungen. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer gibt es keine. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.