Länderübergreifender Kontrolltag

Präsdialbereich (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat am Dienstag, den 11. Oktober 2022, am länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum teilgenommen. Bereits zum fünften Mal fand der länderübergreifende Kontrolltag, an welchem sich die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz beteiligten, statt.

Der thematische Schwerpunkt der Kontrollen im Polizeipräsidium Rheinpfalz lag auf der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Der Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen.

In der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr wurden, vor allem in den Polizeidirektion Ludwigshafen und Landau verstärkt Kontrollen und polizeiliche Maßnahmen durchgeführt.

Insgesamt waren ca. 70 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei den Maßnahmen eingesetzt. Während des Kontrolltages wurden 225 Personen und 117 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten 20 Haftbefehle vollstreckt und u.a. acht Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Verstöße gegen das Waffengesetz registriert werden.

Trickdiebstahl in Wohnung – Schmuck gestohlen

Zwei unbekannte Männer klingelten am Dienstag (11.10.2022), gegen 18 Uhr, bei einem 70-Jährigen in der Franz-Josef-Erhart-Straße und schafften es durch eine Unterhaltung in die Wohnung des Seniors zu gelangen. Dort setzten sie sich auf ein Sofa. Einer der Täter gab während der Unterhaltung vor die Toilette aufsuchen zu wollen. Als er zurückkam, hatten es die beiden Täter plötzlich eilig und verließen die Wohnung. Im Anschluss bemerkte der 70-Jährige, dass Schmuck in noch unbekannte Höhe fehlte. Beide Trickdiebe waren circa 1,85m groß. Einer der Täter war korpulent und trug einen Vollbart. Sein Komplize war von schmaler Statur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963 – 1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.