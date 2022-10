Zu tief ins Glas geschaut….

…hatte offensichtlich ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Schifferstadt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei ihm am späten Dienstagabend starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine anschließende Atem-Alkohol-Kontrolle ergab einen Wert von 1,05 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit Geldbuße sowie die Abgabe seines Führerscheines für vier Wochen. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde zudem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neuhofen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 34-jährigen aus Limburgerhof, der mit einem E-Scooter (Elektrofahrzeug) am Dienstagmorgen auf dem Radweg in der Jahnstraße fuhr, wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug keine erforderliche Versicherungsplakette (Versicherungskennzeichen) angebracht war. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungs- bzw. Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.