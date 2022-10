Polizei Westpfalz am länderübergreifenden Sicherheitstag beteiligt

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligte sich am

Dienstag an einem länderübergreifenden Sicherheitstag (siehe auch:

https://s.rlp.de/A0oiq).

Auf der Autobahn 6 nahmen Einsatzkräfte den ganzen Tag über den gewerblichen

Personen- und Güterverkehr ins Visier. Die Beamten lotsten Lastwagen und

Reisebusse auf den Parkplatz Türkberg. Sie kontrollierten deren Ladung und

Insassen.

Bis in die späten Abendstunden fanden in der Kaiserslauterer Innenstadt unter

anderem Jugendschutzkontrollen statt. Beispielsweise stellten die Einsatzkräfte

Jugendliche fest, die Hochprozentiges konsumierten oder in der Öffentlichkeit

rauchten. Auch in Weilerbach und Landstuhl führten Polizistinnen und Polizisten

Kontrollen durch.

In Zweibrücken sprachen die Beamte gezielt Geschäftsinhaber an. Sie berieten

rund um die Themen Einbruchschutz und Schutz vor Diebstahl.

Letztlich kontrollierte die Polizei in der Westpfalz rund 150 Personen und etwa

80 Fahrzeuge. Mehr als 150 Dokumente wurden überprüft und zehn Haftbefehle

vollstreckt. Die Polizei registrierte zehn Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz sowie zwei gegen das Waffengesetz. Die Ordnungshüter

stellten geringe Mengen Rauschgift und verbotene Messer sicher. Sie leiteten

Ermittlungsverfahren ein. In 45 Fällen müssen sich Betroffene in einem

Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Verstöße gegen Verkehrsregeln

verantworten.

Die Polizistinnen und Polizisten aus der Westpfalz wurden beim Sicherheitstag

von ihren Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und

Technik sowie von Kräften des Zolls unterstützt. |erf

Unbekannte stehlen Mountainbike aus Garage

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag aus einer

Garage in der Gleiwitzer Straße ein Fahrrad unter den Nagel gerissen. Die Täter

stahlen den Drahtesel irgendwann zwischen 20 Uhr und 7 Uhr. Die Garage, in der

das silberfarbene Fahrrad stand, war vermutlich nicht abgeschlossen. Bei dem Rad

handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Cube“, sein Wert wird auf etwa

300 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben

oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagnachmittag wurden im Rahmen

einer Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße bei einem 30-jährigen

Autofahrer aus dem Donnersbergkreis drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Die Durchführung eines Drogentests verweigerte er. Ihm wurde die Weiterfahrt

untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Der Mann ist zudem nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diesbezüglich muss er mit einer

Geldstrafe bzw. einem Bußgeld rechnen. Sollte die Blutprobe den Drogenverdacht

erhärten, wird gegen ihn auch noch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |pirok

Täter kehrt zum „Tatort“ zurück

Kaiserslautern (ots) – Das Sprichwort, dass ein Täter immer wieder an den Tatort

zurückkehrt, hat sich am Dienstagabend wieder einmal bestätigt. Gegen 23 Uhr kam

es in der Pariser Straße zunächst zu einer Unfallflucht. Der Verursacher kam

jedoch wenig später „zufällig“ noch einmal am Unfallort vorbei. Dabei wurde er

erkannt und konnte anschließend identifiziert werden.

Ein 37-jähriger Mann hatte die Polizei verständigt, weil ihn ein anderer

Autofahrer auf dem Weg stadteinwärts beim Fahrstreifenwechsel gerammt hatte.

Während am Pkw des 37-Jährigen die halbe Frontschürze abriss und der Fahrer

deshalb stoppte, gab der Verursacher Gas und brauste davon.

Noch während die alarmierte Polizeistreife vor Ort den Unfall aufnahm, tauchte

das Verursacherfahrzeug erneut auf. Der 37-Jährige erkannte es und gab den

Beamten sofort den Hinweis. Die Polizisten merkten sich das Kennzeichen und

konnten bei ihren Recherchen den Halter ermitteln. Über ihn wurde der

Unfallfahrer ausfindig gemacht.

Der 26-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck, gab jedoch an, erst nach

dem Unfall etwas getrunken zu haben. Eine Blutuntersuchung wird klären, ob die

Behauptung stimmt. Laut Atemtest hatte er einen Pegel von 1,44 Promille.

Doch damit nicht genug: Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorlegen.

Die Überprüfung ergab, dass der Führerschein in seinem europäischen Heimatland

eingezogen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. Im Raum stehen Strafanzeigen

wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

|cri

Motorradfahrer und Sozia zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am frühen Dienstagabend in der

Opelstraße einen Motorradfahrer sowie dessen Sozia zu Fall gebracht. Beide

erlitten leichte Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der 30-jährige Autofahrer kurz nach 18

Uhr mit seinem Mini Cooper eine Grundstücksausfahrt verlassen und nach links auf

die Opelstraße in Fahrtrichtung B270 abbiegen. Dabei übersah er jedoch das von

links kommende Motorrad und nahm ihm die Vorfahrt.

Der 19-jährige Motorradfahrer versuchte zwar noch, dem Pkw auszuweichen, er

konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Fahrer und Sozia stürzten

zu Boden und rutschten einige Meter über die Fahrbahn. Sie wurden leicht

verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Motorrad und Pkw wurden

beschädigt. |cri

Wer hat den Opel Corsa gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Dienstag im Stadtteil Siegelbach in der Straße „Metzenäcker“ ereignet haben

muss. Hier wurde ein Opel Corsa, der in Höhe des Hauses Nummer 27 abgestellt

war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging

jedoch Unfallflucht.

Am Opel Corsa entstanden Schäden am vorderen Radkasten auf der Fahrerseite.

Vermutlich war ein anderer Wagen beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen.

Die Unfallzeit liegt zwischen 6.30 Uhr morgens und 19.20 Uhr abends. Wer hat in

diesem Zeitraum etwas beobachtet und kann unter Telefon 0631 369-2250 Hinweise

geben? |cri

Zu wenig Sicherheitsabstand – Autos aufeinander geschoben

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein verletzter Autofahrer und drei

beschädigte Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am

Dienstagnachmittag auf der L369 bei Mackenbach ereignete. Zu dem Unfall kam es

gegen 17.45 Uhr, weil ein 42-jähriger Mann den nötigen Sicherheitsabstand nicht

eingehalten hatte und unaufmerksam war.

Der Mann war mit seinem BMW X5 in Richtung Schwedelbach unterwegs und erkannte

zu spät, dass die Autos vor ihm bremsten, um einen weiter vorne fahrenden Wagen

nach links abbiegen zu lassen. Der 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig

anhalten, krachte dem Opel Astra vor ihm aufs Heck und schob ihn auf den davor

haltenden Audi Q5.

Der 58-jährige Opel-Fahrer klagte anschließend über Schmerzen. Er wurde vom

Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Sein Pkw sowie der BMW des

Verursachers wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren

und abgeschleppt werden mussten. Der Audi wurde ebenfalls beschädigt, konnte

seine Fahrt aber fortsetzen. |cri

Bei Vollbremsung rutscht Vorderrad weg

Kaiserslautern (ots) – Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagnachmittag auf der

B270 selbst in die Bredouille gebracht. Auf seinem Weg in Richtung Pirmasens

hielt er zu wenig Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug ein und

konnte dadurch nicht mehr schnell genug reagieren, als der Vordermann bremste.

Die Folge: Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der 36-jährige

Mann mit seiner Maschine eine Vollbremsung. Dabei rutschte ihm jedoch das

Vorderrad weg, so dass er stürzte und mitsamt seinem Motorrad gegen die hintere

Stoßstange des haltenden Pkw prallte. Glück im Unglück: Der 36-Jährige kam

unverletzt davon – es blieb bei Sachschäden.

Durch den Unfall kam es auf der B270 zu einem langen Rückstau, der sich bis

KL-Hohenecken zog. |cri

Lkw-Fahrer ohne Führerschein, dafür unter Drogen unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Einen ehrlichen, jedoch nicht ganz fahrtüchtigen

Lkw-Fahrer kontrollierte am Dienstag die Polizei. Am späten Nachmittag fiel den

Beamten der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 der 48-jährige Trucker im

Gersweilerweg auf. Gleich zu Beginn der Kontrolle offenbarte er den

Ordnungshütern, dass er keinen Führerschein vorzeigen kann, da er gar keinen

besitzt. Weiterhin gab er zu, dass er kurz vor Fahrtantritt Amphetamin und

Alkohol konsumiert habe. Die Alkoholisierung war mit 0,23 Promille noch im

Bereich des Erlaubten, die Beeinflussung durch Betäubungsmittel natürlich nicht.

Zudem konnten auch noch Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt werden.

Der Fernfahrer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm

eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |pet

Diebstahl von Schnaps

Kaiserslautern (ots) – Besonders schnell reagierte am Dienstag ein 59-jähriger

Mann aus Kaiserslautern. Diese war am Nachmittag in einem Supermarkt im

Barbarossaring einkaufen. Als er vor dem Markt stand wurde er durch Rufe einer

Kassiererin auf einen herausstürmenden Mann aufmerksam. Geistesgegenwärtig hielt

er den flüchtenden 41-jährigen fest. Zurecht wie sich herausstellte: Der

mutmaßliche Täter hatte zuvor kleine Schnapsflaschen im Markt gestohlen. Er

versuchte durch einen schnellen Sprint aus dem Geschäft zu flüchten. Die

verständige Polizei stellte zudem noch einen Atemalkoholwert von 3,5 Promille

bei dem mutmaßlichen Täter fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

Beim Wenden Unfall verursacht – geflüchtet

Otterbach (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag in der

Konrad-Adenauer-Straße. Gegen Nachmittag wurde mit einem Fahrzeug, vermutlich in

der Größenordnung eines Transporters, ein Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer

flüchtete anschließend. Der unbekannte Fahrer war beim Wenden mit dem Fahrzeug

rückwärts gegen eine Gartenmauer gestoßen. Zeugen, die Hinweise auf den

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 3690-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu

setzen. |pet

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Nicht weiterfahren durfte ein 28-Jähriger aus

Kaiserslautern, nachdem die Polizei ihn mit seinem E-Scooter kontrollierte. Die

Ordnungshüter stoppten den Mann am Dienstagmittag im Barbarossaring. Bei der

Kontrolle konnten Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel

festgestellt werden. Der Fahrer gab auch zu, dass er zuvor Cannabis konsumiert

hatte. Daher musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort angekommen,

wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den

28-Jährigen eingeleitet. |pet

Herd eingeschaltet und vergessen

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand

ausrücken. Anwohner meldeten am Abend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der

Kurt-Schumacher-Straße. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 27-jährige Wohnungsinhaber eine Pfanne mit

Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, wodurch der Brand entstand. Die

Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde

niemand.|pet

Einbruch missglückt

Kaiserslautern (ots) – Am Wochenende versuchten unbekannte Täter, in ein

Kaufhaus in der Merkurstraße einzubrechen. Hierzu gingen sie einen Seiteneingang

an, blieben jedoch erfolglos. Somit entstand ein geschätzter Sachschaden von

circa 3000 Euro. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern ermittelt. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |pet

Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte und angebliche Tochter

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag kam es wiederholt durch

Anrufe zu Betrugsversuchen. Gegen Nachmittag kontaktierten falsche Polizeibeamte

einen 66-Jährigen aus Kaiserslautern. Angeblich hätte der Neffe des Mannes einen

Verkehrsunfall und bräuchte dringend Bargeld. Durch Mann wurde der

Betrugsversuch erkannt, so dass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Kurze

Zeit später versuchte man auch eine 74-Jährige aus Otterberg um ihr Erspartes zu

bringen. Hier gaben sich die Täter als Tochter der Seniorin aus und verlangten

ebenfalls aufgrund eines Verkehrsunfalls Bargeld. Auch hier wurde rechtzeitig

erkannt, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt. Daher kam es zu keinem

Schaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Was sind eigentlich genau Schockanrufe? Hierbei geben sich Betrüger am Telefon

als enge Verwandte oder auch als Polizeibeamter/Staatsanwalt aus und täuschen

eine Notsituation vor. Ziel ist es hierbei das der Angerufene Geld oder

Wertsachen übergibt. In jedem Fall handelt es sich um eine Betrugsmasche. Unser

Tipp: Ziehen sie Vertrauenspersonen hinzu oder wählen Sie die 110. |pet

Diebe stehlen Vakuum-Plattenheber von Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Von einer Baustelle in der Logenstraße haben Unbekannte

einen Vakuum-Plattenheber gestohlen. Das Elektrogerät lagerte in einer Wohnung

eines Bauobjekts. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, drangen die

Diebe in das Haus ein und stahlen das Werkzeug. Der Plattenheber trägt die

Markenbezeichnung „GRABO Pro-Lifter 20“. Sein Wert wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

Wendemanöver bringt Fahrradfahrer zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen im Stadtgebiet einen

Fahrradfahrer zu Fall gebracht. Der 29-Jährige wendete seinen Wagen auf der

Kreuzung Pfaffstraße / Albert-Schweitzer-Straße, ohne dabei auf den

herannahenden Radfahrer zu achten. Wegen des unerwarteten Fahrmanövers bremste

der 25-Jährige so stark, dass er über den Fahrradlenker stürzte und auf dem

Asphalt aufschlug. Der Fahrradfahrer wurde verletzt. Sanitäter versorgten den

Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf. Zu einer

Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. |erf

Polizei sucht Geschädigten eines Unfalls

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus in der Löwenstraße hat am Montag ein

Autofahrer mit seinem Wagen einen vermutlich blauen Pkw beschädigt. Beim

Ausparken touchierte der 25-Jährige das Fahrzeug, dann fuhr er weiter, ohne sich

um eine Schadensregulierung zu kümmern. Als der Mann zum Parkhaus rausfuhr,

verursachte er den nächsten Unfall: Er streifte mit seinem Auto eine Abtrennung.

Den Unfallfahrer konnte die Polizei ermitteln. Allerdings ist nicht bekannt, wem

das blaue Auto gehört. Das Fahrzeug stand nicht mehr in dem Parkhaus, als die

Beamten nachschauten. Die Polizei fragt deshalb: Wer parkte am Montag zwischen

14:30 Uhr und 15:05 Uhr in dem Parkhaus in der Löwenstraße? Wer kann Hinweise

geben oder hat einen der Unfälle beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf