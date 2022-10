Karlsruhe – Länderübergreifender Sicherheitstag 2022 im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe nahm am vergangenen Dienstag

(11. Oktober) gemeinsam mit benachbarten Sicherheitsbehörden von Bundespolizei,

Zoll und Kommunalem Ordnungsdienst am länderübergreifendem Sicherheitstag der

beteiligten Länder Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und

Baden-Württemberg teil.

Mit einer starken Polizeipräsenz und einer Vielzahl von Kontrollen im

öffentlichen Raum war an diesem Tag unter anderem Ziel, das Sicherheitsgefühl

der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Kontrolldruck auf die Täterinnen und

Täter zu erhöhen. Die Beamtinnen und Beamten waren zwischen 07.00 Uhr und 24.00

Uhr mit insgesamt 283 Kräften im Einsatz. Schwerpunkt der präventiven und

repressiven Polizeimaßnahmen waren unter anderem Kontrollen im Bereich der

Gaststätten, der Betäubungsmittelkriminalität, der Schleusungskriminalität sowie

der Verkehrssicherheit, insbesondere hierbei bezüglich Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr.

Insgesamt wurden über 3.000 Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten acht

Personen wegen diverser Straftaten festgenommen werden. Sechs Betroffene mussten

eine Blutprobe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben. Ferner stellte die

Polizei knapp 140 Gramm Marihuana sicher. Außerdem wurden knapp 270 gefälschte

Kopfhörer und 2.000 illegale Tabakerzeugnisse beschlagnahmt. Des Weiteren

erbrachten die Polizeimaßnahmen über 20 Straftaten, fünf Verkehrsstraftaten, 70

Ordnungswidrigkeiten und 115 Verkehrsordnungswidrigkeiten ans Tageslicht.

Das Referat Prävention als auch Beamtinnen und Beamte vom „Haus des

Jugendrechts“ führten zusätzlich präventive Gespräche mit den Bürgern durch und

informierten diese unter anderem zu den Themen „Respekt gegenüber

Polizeibeamtinnen und -beamten“ und „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen“,

insbesondere Anrufstraftaten wie beispielsweise „falscher Polizeibeamter“ und

„Enkeltrick“.

Östringen – Polizei stößt bei Wohnungsdurchsuchung nach Kupferdiebstahl auf Cannabisplantage

Östringen (ots) – Nachdem ein 42-jähriger Mann in der Nacht zum Mittwoch von

einer Baustelle in Östringen mutmaßlich ein Kupferkabel entwendet hatte,

entdeckte die Polizei bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung eine

Cannabisplantage.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Tatverdächtigen beim Diebstahl des rund acht

Meter langen Kupferkabels beobachtet und die Polizei informiert. Bis zum

Eintreffen der Beamten hielt er den Mann fest.

Eine hinzubeorderte Streife des Polizeireviers Bad Schönborn nahm den

42-Jährigen vorläufig fest und durchsuchte in der Folge die Wohnung des

Verdächtigen. Hierbei entdeckten sie die Cannabis-Indoorplantage mit über 40

Pflanzen.

Nun muss der Mann nicht nur mit einer Anzeige wegen Diebstahls, sondern auch

wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Bretten – Temporäre Änderung der Öffnungszeiten beim Polizeiposten Sulzfeld

Karlsruhe (ots) – Der Polizeiposten Sulzfeld ist von der 42. bis zur 47.

Kalenderwoche nur noch donnerstags und freitags in der Zeit von 07.00 Uhr bis

15.45 Uhr geöffnet. Das Polizeirevier Bretten steht für alle polizeiliche

Angelegenheiten rund um die Uhr zur Verfügung.

Malsch – Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne gültige

Fahrerlaubnis verursachte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am Dienstag gegen 11:35 Uhr

in der Muggensturmer Straße in Malsch offenbar einen Verkehrsunfall.

Er fiel bereits zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Als ihm ein

Abschleppwagen entgegenkam, geriet er zu weit auf die entgegenkommende Fahrbahn

und kollidierte seitlich mit diesem. Im Anschluss entfernten sich mehrere

Fahrzeuginsassen, darunter auch der Fahrer sowie ein Hund aus dem Auto und

ergriffen die Flucht. Ein Mitfahrer verblieb vor Ort und verständigte gemeinsam

mit einem Zeugen die Polizei. Zwischenzeitlich kehrten zwei weitere

Fahrzeuginsassen zum Fahrzeug zurück. Der Fahrer konnte im Rahmen einer Fahndung

in einem Gebüsch in der Kärntner-/Sudetenstraße festgenommen werden. Auch der

Hund und der Beifahrer konnten an selbiger Stelle vorgefunden werden.

Der 36-Jährige führte Betäubungsmittel mit sich und wurde zur Blutentnahme und

zur Anzeigenaufnahme mit aufs Polizeirevier verbracht.

Ettlingen – Unbekannte brachen in Spielhalle ein

Karlsruhe (ots) – Derzeit noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch gegen 00:45

Uhr in eine Spielhalle „Beim Runden Plom“ in Ettlingen ein. Offenbar hebelten

die Einbrecher ein Fenster im Eingangsbereich auf und gelangten auf diesem Weg

in die Spielhalle. Dort entwendeten sie wohl Bargeld aus mehreren Automaten. Die

Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Höhe des Diebesgutes und des entstandenen

Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.

Beamte des Polizeireviers Ettlingen habe die Ermittlungen aufgenommen.

Walzbachtal-Jöhlingen – Alkoholisierter und psychisch beeinträchtigter 44-Jähriger löst nach Drohungen größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Ein erheblich alkoholisierter und offensichtlich in

psychischem Ausnahmezustand befindlicher 44 Jahre alter Mann hat am

Dienstagabend in Jöhlingen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Die Mutter des 44-Jährigen hat kurz nach 19 Uhr über Polizeinotruf mitgeteilt,

ihr Sohn habe am Telefon Selbsttötungsabsichten geäußert und gedroht, „alles in

die Luft zu sprengen“.

Die Polizei sperrte in der Folge unter Einsatz starker Kräfte den Bereich um das

betreffende Mehrfamilienhaus ab, traf Sicherheitsvorkehrungen und konnte den

Mann unter Einsatz von Spezialkräften gegen 22.50 Uhr widerstandslos in seiner

Wohnung festnehmen. Dabei trug er allenfalls leichte Verletzungen davon. Weitere

Menschen kamen nicht zu Schaden. Konkrete Anhaltspunkte für eine mögliche

Gefährdung Unbeteiligter durch die angedrohte Sprengung haben sich im Nachhinein

nicht ergeben.

Laut Vortest stand der 44-Jährige mit über 2,5 Promille unter Alkohol. Aufgrund

seines psychischen Zustandes wurde er anschließend einem Zentrum für Psychiatrie

zugeführt.