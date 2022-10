Dossenheim / K4142, L531/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Überfahren der Stoppstelle

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Heute Vormittag am 12.10.2022 gegen 09:20

Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die Schwabenheimer

Straße in Fahrtrichtung Dossenheim/ K4142. An der Einmündung zur L 531

missachtete der Fahrer die Stoppstelle, weshalb es zu einer frontalen Kollision

mit einer 60-jährigen Opel-Fahrerin kam, die auf der abknickenden Vorfahrtstraße

auf der L 531 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Opel und kam

entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Hierbei kam es zu

einem weiteren Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Opel-Fahrerin, die sich hinter

dem gedrehten Opel befand.

Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden

in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Der Fahrer und die zwei Fahrerinnen wurden

durch den Unfall leicht verletzt und wurden nach erster Versorgung vor Ort mit

einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht. Während der Unfallaufnahme war der

Streckenabschnitt bis ungefähr 11 Uhr gesperrt. Dabei wurde der Verkehr um den

Unfall herum umgeleitet und der Kreisel aus Fahrtrichtung Dossenheim in Richtung

Schwabenheimer Hof gesperrt.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim (ots) – In der Zeit vom vergangenen Montag, 16 Uhr, bis gestern, 7 Uhr,

streifte vermutlich ein vorbeifahrendes bislang unbekanntes Fahrzeug in der

Kurzgewannstraße, Höhe des Anwesens 16 einen am Straßenrand ordnungsgemäß

geparkten blauen Pkw Ford Focus Kombi.

Der geparkte Pkw wurde an der rechten Fahrzeugseite im Frontbereich des

Stoßfängers, des Kotflügels und im Heckbereich erheblich beschädigt. Die

Beschädigungen befinden sich in einer Höhe zwischen 54 und 76 Zentimeter.

Die entstandene Schadenshöhe am geparkten Pkw wird auf circa 5.000 Euro

beziffert.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner

Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefonnummer 06203

9305-0, in Verbindung zu setzen

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht; Zeugenaufruf der Polizei

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 8

Uhr bis kurz nach 14 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der

Römerstraße, südlicher Parkplatz, einen in einer Parkbucht geparkten

anthrazitfarbenen Pkw Kombi, Seat, Alhambra.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle,

ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle. An

dem geparkten Pkw hinterließ einen Schaden von circa 4.000 Euro.

Die Polizei konnte gelbe Farbantragungen des Fluchtfahrzeuges sichern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter der

Telefonnummer 06203 61301 (während der üblichen Bürozeiten) oder mit dem

Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Verkehrsunfall verletzt – Unfall aufgenommen

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein

Kind verletzt wurde, ist die Unfallaufnahme abgeschlossen.

Ein 13-jähriges Kind geriet beim Spielen mit einem Ball gegen 13.40 Uhr auf den

Radweg im Bereich der Schubert- und Arndtstraße. Ein sich nähernder Radfahrer

konnte trotz schneller Reaktion nicht mehr ausweichen, wobei das Kind mit dem

Zweirad zusammenstieß. Während der Radfahrer unverletzt blieb, erlitt das Kind

zumindest einen Schock und kam zur weiteren Untersuchung mit dem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall im Kreisverkehr widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang – Zeugen gesucht!

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmittag gegen 16:10 Uhr kam es im

Kreisverkehr in der Walldorfer Straße, Höhe „In den Ziegelwiesen“, zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, dessen Hergang bislang nicht

ganz eindeutig ist.

Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem LKW den Kreisverkehr und stößt mit dem Opel

eines 29-jährigen Fahrers zusammen, der aufgrund seiner Wartepflicht am

Kreisverkehr anhalten musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bei der späteren Unfallaufnahme äußerten die beiden Unfallbeteiligten der

Polizei gegenüber unterschiedliche Versionen zum Unfallhergang. Die Höhe des

beim Unfall entstandenen Sachschadens beträgt circa 2.500 Euro. Verletzt wurde

keiner der beiden Unfallbeteiligten.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der

Polizei unter Tel.: 06222/ 5709-0 in Verbindung zu setzen.

Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall infolge medizinischen Notfalls

Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 09:45 Uhr befuhr

ein 44-Jähriger mit seinem BMW die Sinsheimer Straße in Fahrtrichtung Sinsheim,

als er aufgrund eines medizinischen Notfalls auf der Höhe des Elsenzweg rechts

von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten VW kollidierte. Dadurch

wurde der VW auf einen weiteren parkenden Mercedes aufgeschoben. An allen drei

Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe bislang noch nicht beziffert werden

kann. Sowohl der BMW, als auch der VW mussten abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel aufgenommen.

Schwetzingen: Rasante Autofahrt im Drogenrausch

Schwetzingen (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 00:30 Uhr wurde in der

Kurfürstenstraße in Schwetzingen ein 20-jähriger Autofahrer angehalten. Dieser

fiel den Polizisten zuvor durch seine rasante und unüberlegte Fahrweise auf, da

er immer wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei einer

folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen

Konsum von Betäubungsmitteln fest. Im Rahmen der weiteren Kontrolle zeigte ein

Test ein positives Ergebnis auf den Wirkstoff THC. Der Fahrer musste die Beamten

auf das Revier begleiten und bekam dort Blut abgenommen. Das Fahrzeug blieb

vorerst stehen und der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Der 20-Jährige

durfte im Anschluss zu Fuß nach Hause gehen.

Altlußheim: Bankmitarbeiter vereitelt Betrug durch falsche Polizeibeamte

Altlußheim (ots) – Am Dienstag gegen 10.45 Uhr erhielt ein 70-Jähriger einen

Anruf einer unterdrückten Nummer. Am Telefon gab sich ein Mann als Polizist aus

und gab an, dass die Tochter des 70-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht

habe. Im Hintergrund war eine weinerliche weibliche Stimme zu hören. Der Senior

fiel zunächst auf den Betrug herein und gab an, dass er den Betrag in

fünfstelliger Höhe als Kaution bereitstellen könne. Hierzu musste er allerdings

zu einer Bank in Mannheim fahren. Während dieser Zeit und auch in der Bank blieb

der Täter am Telefon. Die Abhebung eines solch hohen Geldbetrages kam dem

Mitarbeiter der Bank jedoch seltsam vor, sodass er den Mann fragte, für was er

das Geld so dringend benötige. An dieser Stelle fiel der Betrug auf und der

Anrufer beendete umgehend das Telefonat. Der 70-Jährige hatte großes Glück und

konnte sein Hab und Gut gerade noch vor den Betrügern retten.

Schwetzingen: WhatsApp Betrug erneut geglückt

Schwetzingen (ots) – Am Dienstagmorgen erhielt eine 65-jährige Seniorin eine

Nachricht via WhatsApp, in der sich der Schreiber als ihr Sohn ausgab und

mitteilte, dass dies seine neue Nummer sei. In der Folge überredete er die

65-Jährige eine Rechnung für ihn zu begleichen. In dem Glauben ihrem Sohn zu

helfen, überwies sie einen Betrag in vierstelliger Höhe. Der Betrug fiel erst

später auf und die Überweisung konnte nicht mehr gestoppt werden.

Da solche Fälle immer wieder vorkommen, verweist die Polizei noch einmal auf

Präventionstipps, auf die insbesondere ältere Angehörige hingewiesen werden

sollten: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detai

lansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/