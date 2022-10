Heidelberg-Neuenheim: Rucksack mit diversen Wertgegenständen gestohlen – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstagabend zwischen 20:00 und 22:00 Uhr wurde im

Bereich der Neckarwiese unter der Theodor-Heuß Brücke ein abgelegter schwarzer

Rucksack der Marke Nike entwendet. In dem Rucksack befanden sich diverse

Wertgegenstände, unter anderem ein Geldbeutel und ein Mobiltelefon. Obwohl sich

der Besitzer in unmittelbarer Nähe aufhielt, blieb der Täter unerkannt. Die

Polizei weißt ausdrücklich daraufhin keine Rucksäcke und / oder Wertgegenstände

unbeaufsichtigt abzulegen. Behalten Sie Wertgegenstände bei sich!

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die genannte Örtlichkeit gemacht

haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Nord Tel.: 06221/45690 in Verbindung zu setzen.