Frankfurt-Ostend: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt – (di) Auf einem Tankstellengelände an der Hanauer Landstraße

fiel am gestrigen Abend ein 37-jähriger Mann auf, als er gegenüber einer jungen

Frau sein Glied entblößte und daran herumspielte. Hinzugezogene Polizisten

trafen den hinreichend bekannten Mann vor Ort an und nahmen ihn fest.

Der Mann führte darüber hinaus mehrere Tablets und Speichermedien mit sich, die

zunächst nicht zugeordnet werden konnten. Hier besteht der Verdacht, dass diese

aus einem Diebstahl stammen. Neben der Anzeige wegen exhibitionistischer

Handlungen wurde daher auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls

eingeleitet. Aufgrund weiterer Nachforschungen ist es den Ermittlern zudem

gelungen, den 37-jährigen als Tatverdächtigen eines zurückliegenden Einbruchs zu

identifizieren. Die getragene Kleidung lieferte den entscheidenden Hinweis

hierzu, weil der seinerzeit bei der Tat gefilmte Einbrecher eben jene Kleidung

trug. Aufgrund der erschwerenden Umstände wurde der 37-Jährige wegen des

Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Diebstahl – Festnahme folgt auf dem Fuße

Frankfurt – (di) Gestern (11.10.2022) nutzte ein 40-Jähriger aus Bad

Kissingen gegen 08:15 Uhr die Gelegenheit und stahl in einem Supermarkt im

Bahnhofsviertel die Geldbörse sowie weitere persönliche Gegenstände aus dem

Rucksack einer Frau.

Der Erfolg währte jedoch nicht lange. Wenige Minuten nach der Tat kontrollierten

aufmerksame Mitarbeitende der Stadtpolizei den Dieb und stellten das Diebesgut

bei ihm fest. Die Gegenstände konnte der Geschädigten daraufhin wieder

ausgehändigt werden.

Eine Anzeige wegen Diebstahls gegen den 40-Jährigen ist die Folge. Dieser wurde

nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: „Hitlergruß“ endet in körperlicher Auseinandersetzung

Frankfurt – (di) Das Zeigen eines „Hitlergrußes“ löste in der gestrigen

Nacht (12.10.2022) in einer Frankfurter Sozialeinrichtung in der Moselstraße

eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen aus, bei der eine Person an der

Hand verletzt wurde.

Als gegen 02:00 Uhr ein 38-Jähriger in der Einrichtung einen „Hitlergruß“

zeigte, führte dies zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem dort

anwesenden 44-Jährigen, die sich in der Folge auf den Gehweg vor dem Gebäude

verlagerte. Hier gipfelte die Konfrontation darin, dass der 44-Jährige den

38-Jährigen mit einer abgebrochenen Bierflasche an der Hand verletzte.

Die hinzugezogene Polizei konnte beide Beteiligten vor Ort feststellen und

ermittelt nun einerseits gegen den 38-Jährigen wegen des Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und andererseits gegen den

44-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Frankfurt – Nordend: Räuberische Erpressung

Frankfurt – (lo) Am Dienstagabend (11. Oktober 2022) bedrohte und raubte

ein Mann einen 13-Jährigen in der Germaniastraße aus.

Gegen 21:55 Uhr hielt der Mann dem Geschädigten ein Klappmesser vor und zwang

ihn dadurch zur Herausgabe seines Smartphones, der Marke „IPhone“, seiner

kabellosen Kopfhörer, einer Halskette und einem Armband. Nach Erhalt der

Wertgegenstände bedrohte der Täter den 13-Jährigen und flüchtete fußläufig über

die Gabelsbergerstraße in die Rothschildallee und von da aus in unbekannte

Richtung.

Täterbeschreibung:

Ca. 185 cm groß, 20 – 25 Jahre alt, schwarzer Vollbart. Er war bekleidet mit

einer schwarzen Kapuze, einer grünen Jacke, einer Jogginghose und schwarze

Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 10600 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: Handtasche gestohlen

Frankfurt – (lo) Am Dienstagabend (11. Oktober 2022) gelang es zwei

Männern unbemerkt, die Handtasche einer 49-jährigen Frau in einem Restaurant im

Großen Hirschgraben zu stehlen.

Gegen 19:30 Uhr hängte die Geschädigte ihre Handtasche samt ihrer Jacke über den

von ihr genutzten Stuhl. Kurze Augenblicke später bemerkte sie das Fehlen der

Handtasche. Auf den vorhandenen Videoaufzeichnungen sind augenscheinlich zwei

Männer zu sehen, welche an einem angrenzenden Tisch saßen. In einem günstigen

Augenblick entwendete einer der Männer die Handtasche vom Stuhl der

Geschädigten. Kurz darauf verließen beide Personen die Lokalität in unbekannte

Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Ca. 175 cm groß, 20 – 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare und ein dunkler

Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem weißen Pullover, einer dunklen Weste

mit Kapuze, einer dunklen Jeans und dunkle Schuhe.

Täter 2: Ca. 180 cm groß, 20 – 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Er war

bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarze Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt am Main: Umfangreiche Ermittlungen führen zu Durchsuchungen und Haftbefehlen – gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt – (di) Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurden heute in den frühen Morgenstunden

zeitgleich unter Einbindung von Spezialeinheiten der Polizei mehrere Wohnungen

in Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht und 6 Untersuchungshaftbefehle

vollstreckt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen eine Gruppierung, gegen die seit mehreren

Monaten wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls sowie des schweren

Raubes in Verbindung mit der Verabredung zum Verbrechen ermittelt wird. In dem

Verfahren wurden insgesamt 11 Personen im Alter zwischen 18 und 33 Jahren aus

dem Rhein-Main-Gebiet als Tatverdächtige identifiziert. Der Gruppe wird

vorgeworfen, in mindestens 3 Fällen einen bewaffneten Raubüberfall geplant sowie

insgesamt 19 Wohnungs- und Geschäftseinbrüche in Frankfurt am Main und im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen verübt zu haben.

Die Taten stehen mutmaßlich auch in Verbindung mit einer seit Anfang des Jahres

andauernden Serie von gezielten Einbrüchen in Coronatestzentren. Der hierbei

verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen

Euro-Betrag. Bei den Durchsuchungen haben die Ermittler umfangreiche

Beweismittel im Zusammenhang mit den vorgeworfenen Taten sichergestellt. Neben

Tatkleidung und Mobiltelefonen wurden weiterhin eine mittlere 5-stelligen

Bargeldsumme, diverse Schreckschusswaffen und gefährliche Gegenstände,

gefälschte Impfpässe sowie eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel

aufgefunden.

Die heutigen Maßnahmen sind Ergebnis umfangreicher, intensiver Ermittlungen der vergangenen Monate. Hierdurch ist es gelungen, eine Gruppierung erfolgreich zu zerschlagen, die mutmaßlich in kurzen Zeitabständen schwerwiegende Straftaten akribisch geplant bzw. durchgeführt haben soll. Gegen

6 Tatverdächtige wurden die im Vorfeld vom AG Frankfurt am Main erlassenen Untersuchungshaftbefehle vollstreckt. Die weiteren Tatverdächtigen sind in Ermangelung von Haftgründen bis zur Hauptverhandlung weiterhin auf freiem Fuß.

Jugendlicher beleidigt Beamte und leistet Widerstand

Frankfurt am Main – Am Dienstagmorgen beleidigte ein 16-jähriger

Jugendlicher aus Würzburg Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt und

leistete bei den anschließenden Maßnahmen Widerstand. Dabei wollten die Beamten

dem Jugendlichen zunächst nur Gutes.

Der 16-Jährige wurde schlafend in einer Sitzgruppe mit dem Handy in der Hand

festgestellt. Daraufhin wurde er durch die Beamten geweckt und darauf

hingewiesen, dass im Bahnhof vermehrt Kriminalität herrscht und er auf sein

Handy aufpassen müsse. Hierauf reagierte er äußert unkooperativ und aggressiv.

Dem Jugendlichen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und er sollte den Bahnhof

verlassen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen beleidigte er die

Beamten.

Zu viel des Guten und der Jugendliche wurde zur Wache der Bundespolizei

verbracht. Auf dem Weg dorthin sperrte er sich aktiv, versuchte eine Beamtin zu

schubsen und kniff ihr in den Oberarm, versuchte die Beamten zu treten, schlug

um sich und beleidigte die Beamten fortwährend. Erst durch die Unterstützung

weiterer Beamten konnte der 16-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Ein Beamter verletzte sich hierbei leicht, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Die Hintergründe für das Verhalten des Jugendlichen sind derzeit unklar. Gegen

ihn wurden die Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie

Beleidigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der

16-Jährige nach Rücksprache mit der erziehungsberechtigen Mutter entlassen.