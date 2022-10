Auto kontrolliert – Falsche Kennzeichen angebracht und Waffen mitgeführt

Zeit: Montag, 11.10.2022; 18:25 Uhr

Am frühen Montagabend wurde durch eine zivile Polizeistreife aus dem Schwalm-Eder-Kreis ein Auto im Stadtbereich von Fritzlar kontrolliert. Während der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass die an dem Auto angebrachten Kennzeichen nicht für das Auto ausgegeben waren. Außerdem stellten die eingesetzten Beamten einen Schlagring sowie einen Teleskopschlagstock griffbereit im Fahrzeuginnenraum fest.

Der 35-jährige Fahrer aus dem Raum Borken wurde nach erfolgter Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die falschen Kennzeichenschilder und die aufgefundenen Waffen wurden durch die Polizei sichergestellt.

Diebstahl eines Minibaggers

Zeit: Dienstag, 11.10.2022, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 12.10.2022, 07:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Minibagger von der Baustelle „Sandcenter“ in der Sandstraße in Melsungen durch unbekannte Täter entwendet. Es handelte sich hierbei um einen gelben Minibagger der Firma Caterpillar, der nach den Arbeiten dort im Baustellenbereich abgestellt wurde.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Stehlschaden auf eine Höhe von ca. 18.000,- EUR. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05661/7089-0.

Gleisläufer bremst Zugverkehr aus – Bundespolizei sucht Zeugen

Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) – Wegen eines Gleisläufers kam es vorgestern

Abend (10.10./17:30 Uhr) zu Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen

Altenbrunslar und Wolfershausen (Schwalm-Eder-Kreis). Ein bislang Unbekannter

hielt sich verbotenerweise im Gleisbereich auf. Der Lokführer eines Güterzuges

im Nachbargleis musste wegen des Mannes eine Schnellbremsung einlegen, da dieser

auf die zuvor abgesetzten Achtungspfiffe nicht reagierte. Zu diesem Zeitpunkt

war der Güterzug mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h unterwegs.

Glücklicherweise niemand verletzt

Der Güterzug kam durch die Schnellbremsung zum Stillstand. Der Mann verließ

daraufhin die Bahnstrecke. Anschließend wurde umgehend die

Bundespolizeiinspektion Kassel über den Vorfall informiert. Eine eingeleitete

Nahbereichsfahndung durch die eingesetzte Streife verlief ohne Erfolg.

Der Lokführer konnte den Mann wie folgt beschreiben:

18-20 Jahre alt

dunkle, lockige Haare

bekleidet mit einem Holzfällerhemd und heller Jeans

Erhebliche Verspätungen

Durch den Vorfall erhielten zehn Züge jeweils 51 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich

unter der Tel.-Nr.: 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.