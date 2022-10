Vogelsbergkreis (ots)

Update: Person nach Explosion in Lauterbach aus Doppelhaushälfte geborgen – Identifizierung steht noch aus

Lauterbach. Bei den Abtragearbeiten und Brandursachenermittlungen an der einsturzgefährdeten Doppelhaushälfte – die am heutigen Mittwoch (12.10.) stattgefunden haben – konnte im Keller eine tote Person aufgefunden und gegen frühen Nachmittag geborgen werden.

Die Identität der Person steht jedoch aktuell noch nicht fest. Hierzu und zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Gießen eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich Anfang nächster Woche stattfinden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Gießen und Kriminalpolizei Alsfeld dauern weiterhin an.

Polizei warnt vor Wohnungszugangstrick

Fulda. Es klingelt an der Haustür, eine fremde Frau steht vor der Tür und teilt mit: „Ich habe Gardinen für ihre Nachbarin und habe sie nicht angetroffen. Können Sie mich kurz hereinlassen, damit ich ihr eine Nachricht schreiben kann.“ So oder so ähnlich erging es am Dienstag (11.10.) einer lebensälteren Dame in der Bosestraße, die auf diese Masche hereinfiel. Nachdem die angebliche Gardinenfrau die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest. Die Verdächtige soll circa 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß gewesen sein. Sie hatte kurze dunkle Haare und eine etwas kräftiger Statur.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter 110 an!

Weitere wertvolle Tipps zum Schutz vor Betrügern erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de und www.polizei-beratung.de

Lack von Mercedes beschädigt

Künzell. Zwischen Donnerstagabend (06.10.) und Freitagmorgen (07.10.) Durch zwei Kratzer beschädigten Unbekannte das Heck eines grauen Mercedes, sodass ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Das Auto parkte zwischen Donnerstagabend (06.10.) und Freitagmorgen (07.10.) auf einem Parkstreifen am Straßenrand in der Gothaer Straße.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien auf Schulgelände

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (07.10.) und Montagmorgen (10.10.) beschmierten Unbekannte Türen, Fenster und Wände auf dem Gelände einer Schule in der Carl-Schurz-Straße mit Farbe. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mercedes G-Klasse gestohlen

Burghaun. Eine neuwertige Mercedes G-Klasse war in der Nacht zu Dienstag (11.10.) Ziel unbekannter Diebe. Das Auto stand auf dem umzäunten Firmengelände eines Autohauses in der Straße „Im Steierfeld“ in Gruben und wurde gegen 1:30 Uhr entwendet. Hierzu wurde das Zufahrtstor von den Tätern gewaltsam geöffnet, wodurch geringer Sachschaden entstand.

In der gleichen Nacht kam es in unmittelbarer Nähe auf einem Pendlerparkplatz in der Straße „Im Steierfeld“ zum Diebstahl der Kennzeichen ROF-FL 525 und FD-DS 1801 von jeweils einem grauen BMW. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Kennzeichendiebstähle mit dem Autodiebstahl in Verbindung stehen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschlaghammer aus Zelt gestohlen

Petersberg. Unbekannte zerschnitten in der Nacht zu Dienstag (11.10.) die Plane des Lehrbauzeltes auf dem Gelände einer Schule in der Goerdelerstraße und stahlen aus dem Inneren einen Vorschlaghammer. Der am Zelt verursachte Schaden beträgt rund 2.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kartoffelvollernter aus Feldscheune gestohlen

Flieden. Aus einer Feldscheune in der Straße „Oberstork“ im Fliedener Ortsteil Stork stahlen Unbekannte zwischen dem 05.10. und 08.10.2022 einen Kartoffelvollernter. Dieser hat einen Wert von rund 5.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld aus Verkaufsstand entwendet

Bad Hersfeld. Aus einem Verkaufsstand für Süßwaren in der Klausstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.10.) eine geringe Summe Bargeld. Um ins Innere zu gelangen, manipulierten die Täter gewaltsam am Rollladenkasten des Standes.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Lauterbach. Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitagvormittag (07.10.) und Sonntagnachmittag (09.10.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Zickmantel“ in Frischborn ein. Durch Aufhebeln einer Eingangstür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten und teilweise beschädigten. Mitsamt dem Festplattenrecorder der am Haus befindlichen Kameraüberwachung, flüchteten die Täter im Anschluss an die Tat. Ob darüber hinaus Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Zeugenhinweisen zufolge habe sich in den Tagen zuvor ein mit mehreren Personen besetzter, weißer Van im Bereich des Tatortes aufgehalten. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld.

Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben oder anderweitige, sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brände im Bereich Mücke

Mücke. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2:30 Uhr, setzten Unbekannte einen Telefonschrank in Brand – das Feuer erlosch jedoch augenscheinlich wieder selbständig. Die Anlage befindet sich auf einem Grundstück an der parallel zur A5 verlaufenden K43. Durch den Brand wurden innenliegende Kabel und Technik beschädigt.

Kurze Zeit später, zwischen 3 und 4 Uhr geriet das Technikhaus einer Mobilfunkanlage im Bereich Mücke-Bernsfeld an der L3146 aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle und führte Löscharbeiten durch.

Ob die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Bahnschranke abgerissen Bundespolizei sucht Zeugen

Großenlüder (Landkreis Fulda) – Eine bislang unbekannte Person hat an

einem Bahnübergang an der Bahnhofstraße 47 in Großenlüder (Kreis Fulda) eine

Halbschranke komplett abgerissen. Der Vorfall wurde der Bundespolizei gestern

Nachmittag (11.10./14:15 Uhr) gemeldet. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro

geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Unfallfahrzeug machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem 82-jährigem Fußgänger

Alsfeld

Am Dienstag, dem 11.10.2022 gegen 14.40 Uhr lief der geschädigte 82-jährige Fußgänger auf der Kreisstraße 123, ordnungsgemäß entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand, von Alsfeld kommend in Richtung Liederbach, als ihm der oder die unbekannte Pkw-Fahrer oder Fahrerin entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache heraus streifte der flüchtige Pkw den Fußgänger, verletzte diesen leicht, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kalbach

Am 11.10.2022, 16:30 Uhr, ereignete sich in Mittelkalbach in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Kalbach und dem Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Kalbach. Der Pkw-Fahrer wollte nach links abbiegen, der ihm nachfolgende Motorradfahrer fuhr trotzdem links an dem Pkw vorbei, wodurch es schließlich zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer kam anschließend zu Fall. An beiden beteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt und schließlich durch einen Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.