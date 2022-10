Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Diebe stahlen VW Passat – Offenbach

(jm) Autodiebe stahlen zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Kaiserstraße einen in Höhe der 20er-Hausnummern geparkten VW Passat. Das schwarze Fahrzeug, an dem ME-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 18.30 und 12 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Autoknacker bauten Lenkrad aus – Offenbach

(jm) Unbekannte bauten zwischen Montagmorgen (9 Uhr) und Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) aus einem geparkten BMW das Lenkrad aus. Der weiße X 5 war im Bereich der einstelligen Hausnummern in der Humboldtstraße abgestellt. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um ins Innere zu gelangen und das Lenkrad sowie die Mittelkonsole zu entwenden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Fahrradfahrer stürzte offensichtlich aufgrund seines Alkoholkonsums – Seligenstadt

(aa) Offensichtlich nicht fahrtüchtig war ein Fahrradfahrer, der am frühen Dienstagabend in der Giselastraße unterwegs war. Gegen 18.15 Uhr stürzte der 21-Jährige, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und zog sich eine Platzwunde an der rechten Augenbraue zu. Der Mann aus Seligenstadt kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Bei fast jedem dritten Verkehrsunfall im Jahr 2021 im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen, bei dem mindestens ein Beteiligter unter Alkohol oder Drogeneinfluss stand, wurde wenigstens ein Verkehrsteilnehmer verletzt. Bei 399 Unfällen dieser Art erlitten fünf Personen tödliche und 45 schwere Verletzungen. 124 Menschen kamen mit leichten Blessuren davon. Bei dem aktuellen Unfall geht die Polizei davon aus, dass der 21-Jährige einen sogenannten Alleinunfall hatte; der durchgeführte Atemalkohol-Test ergab 2,8 Promille. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Rettungsdienstfahrzeug beschädigt – Mainhausen/Mainflingen

(aa) Ein Einsatzfahrzeug eines Rettungsdienstes wurde am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße vor der Hausnummer 69 beschädigt. Der oder die Täter hatten zwischen 17.30 und 18 Uhr eine Seitenscheibe zertrümmert und gegen die Tür getreten. Der Schaden an dem weißen Ford Kuga wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer der Seligenstädter Wache zu melden: 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

Wer hat den Unfall im Kreisel gesehen? – Polizei sucht Zeugen – Gelnhausen

(jm) Wer am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Hailerer Straße/Bahnhofstraße im Bereich des dortigen Kreisels unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein 52 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Peugeot Kombi (Taxi) die Hailerer Straße in Richtung „Im Ziegelhaus“. Nach seinen Angaben fuhr er in den Kreisel und musste verkehrsbedingt anhalten. Anschließend habe er einen Schlag gegen sein Fahrzeug bemerkt und sofort die Tür geöffnet. Ein hinter ihm fahrendes Fahrzeug fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat den mutmaßlichen Unfallverursacher zwischenzeitlich ermittelt. Da sich in der Nähe des Unfallortes ein größerer Busbahnhof und auch ein Imbiss befindet, könnten mehrere Passanten den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Unfallflucht vor einer Drogerie – Bad Soden-Salmünster

(jm) Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz vor einer Drogerie in der Straße „Am Palmusacker 9“ eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Seat Altea angefahren wurde. Der Unfallverursacher machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die zwischen 17.35 und 17.45 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verursacher haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizei in Bad Orb.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Bad Soden-Salmünster

(aa) Einbrecher drangen in der Nacht zum Dienstag (zwischen 21.30 und 8 Uhr) in der Eichgrabenstraße über die Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge mehrere Schränke und Schubladen; noch steht nicht fest, was gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.