Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Katalysatorendiebe beobachtet,

Oberursel, Usastraße, 11.10.2022, gg. 02.50 Uhr

(pa)In Oberursel wurde in der Nacht zum Dienstag der Katalysator eines Pkw gestohlen. Die Fahrerin eines grünen VW Polo musste am Dienstag feststellen, dass jemand den Katalysator ihres in der Usastraße geparkten Kleinwagens herausgetrennt und entwendet hatte. Wie sich herausstellte hatte eine Nachbarin der Autofahrerin in der vorherigen Nacht eine passende Beobachtung gemacht, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Den Angaben der Zeugin zufolge soll es sich um zwei Männer gehandelt haben. Einer sei etwa 20 bis 25 Jahre und circa 170cm bis 175cm groß gewesen. Er habe ein „südländisches Erscheinungsbild“ und kurzes Haar gehabt, das nach hinten gekämmt gewesen sei. Getragen habe er einen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose. Der zweite Mann habe kurzes und sehr lichtes Haar gehabt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die möglicherweise ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Garage aufgebrochen,

Königstein im Taunus, Schneidhain, Unter den Tannen, 10.10.2022, 23.00 Uhr bis 11.10.2022, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag geriet in Königstein Schneidhain eine Garage ins Visier von Dieben. Zwischen 23.00 Uhr abends und 06.00 Uhr morgens stiegen Unbekannte in der Straße „Unter den Tannen“ in den Garten eines Einfamilienhauses ein. Anschließend brachen sie die Tür zur dortigen Garage auf. Zudem öffneten die Täter ein Gartentor zum Nachbargrundstück gewaltsam. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts, sodass es bei einem Sachschaden von einigen Hundert Euro blieb. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Fahrraddiebstahl vor Einkaufsmarkt,

Königstein im Taunus, Klosterstraße, 10.10.2022, 15.10 Uhr bis 15.15 Uhr

(pa)In Königstein wurde einem Jugendlichen am Montagnachmittag das Fahrrad entwendet. Der junge Radfahrer hatte sein schwarz-weißes Mountainbike der Marke „Dynamics“ – Modell „Gravity“ – gegen 15.10 Uhr in der Klosterstraße vor einem dortigen Einkaufsmarkt abgestellt. Als er etwa fünf Minuten später wieder aus dem Markt kam, war das Fahrrad verschwunden. Der Wert des gestohlenen Rads beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter (06174) 9266 – 0 entgegen.

Radfahrerin durch geöffnete Autotür zu Fall gebracht, Friedrichsdorf, Hesselbergstraße, 11.10.2022, gg. 13.20 Uhr

(pa)Am Dienstag musste in Friedrichsdorf eine Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie aufgrund einer geöffneten Autotür gestürzt war. Eine 53-jährige Friedrichsdorferin war gegen 13.20 Uhr auf ihrem Fahrrad in der Hesselbergstraße unterwegs, als sich die Tür eines am Fahrbahnrand parkenden Ford Transit öffnete. Der Fahrer des Fahrzeugs hatte vor dem Öffnen der Tür nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr geachtet. Die Radlerin prallte daraufhin gegen die geöffnete Tür und kam zu Fall, wobei sie leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte die 53-Jährige in eine Klinik.