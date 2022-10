Main-Taunus: Die Polizei-News

Autoknacker machen Beute,

Sulzbach, Montag, 10.10.2022 bis Dienstag, 11.11.2022

(jn)Einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro haben unbekannte Autoknacker zwischen Montag und Dienstag in Sulzbach verursacht, indem sie mehrere BMW aufgebrochen und teilweise hochwertige Beute gemacht haben.

In der Cretzschmarstraße zerstörten die Täter eine Fahrzeugscheibe eines blauen 3er BMW, um sich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum zu verschaffen. Dort bauten sie Lenkrad samt Airbag sowie das Multimedia-Interface fachmännisch aus und verschwanden unerkannt. Auch „Am Lergesberg“ gingen die Unbekannten gleichsam vor, entwendeten hier jedoch lediglich das Lenkrad eines blauen X 1. Eine dritte Tat ereignete sich im Neuenhainer Weg, wo es die Täter auf das Multimedia-Interface eines weißen 335d abgesehen hatten und durch ihre Tat einen Sach- und Beuteschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachten. Weniger erfolgreich waren die Autoknacker „Am Klippelgarten“, als sie beim Zerstören der Dreiecksscheibe eines schwarzen 318d die Alarmanlage auslösten und mit leeren Händen flüchteten. Ersten Ermittlungen zufolge löste der Alarm gegen 03:00 Uhr nachts aus, womit davon auszugehen ist, dass sich sämtliche Taten in der Nacht zum Dienstag, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, ereignet haben dürften.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Navis und Lenkräder gestohlen,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schlesierweg, Brandenburger Weg, Nacht zum Mittwoch, 12.10.2022

(jn)In den heutigen Morgenstunden meldeten sich mehrere Hofheimer bei der Polizei und erstatteten Anzeige, da ihre Pkw aufgebrochen und technische Geräte entwendet worden waren. Ermittlungen zeigten, dass unbekannte Täter die zurückliegende Nacht genutzt hatten, um mindestens drei BMW aufzubrechen und jeweils die Lenkräder zu entwenden. In einem Fall demontierten die Unbekannten darüber hinaus das Multimedia-System inklusive Navigationssystem und verursachten somit einen noch höheren Schaden. Der Gesamtschaden der Taten, die sich im Schlesierweg und im Brandenburger Weg in Marxheim ereigneten, beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten. Auch weitere Geschädigte melden sich bitte unter der dieser Telefonnummer.

Werkzeugdiebe unterwegs,

Kelkheim (Taunus), Ruppertshainer Straße, Breslauer Straße, Nacht zum Dienstag, 11.10.2022

(jn)In Kelkheim waren in der Nacht zum Dienstag Werkzeugdiebe zugange, die gleich an zwei unterschiedlichen Orten zuschlugen. In der Ruppertshainer Straße, auf Höhe des Ortsausgangs im Ortsteil Fischbach, durchtrennten die Täter die Vorhängeschlösser mehrerer Baucontainer. Hier nahmen die Unbekannten zwei Wacker Stampfer, motorisierte Sägen und weiteres Baustellenwerkzeug an sich, verluden es auf ein Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf einige Tausend Euro beziffern lassen. Darüber hinaus machten die Kriminellen auch auf einer Straßen-Baustelle in der Breslauer Straße Beute, indem sie einen Baucontainer gewaltsam öffneten und aus diesem einen Trennschleifer im Wert von rund 1.700 Euro entwendeten.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Junger Mann unsittlich berührt,

Flörsheim am Main, Erzbergerstraße, Dienstag, 11.10.2022, 16:45 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ist ein 19-jähriger Flörsheimer von einer älteren Frau unsittlich berührt worden, während er auf einer Bank saß. Seinen Schilderungen zufolge, saß der Geschädigte gegen 16:45 Uhr auf der Bank an der Kirche in der Erzbergerstraße, Ecke Bahnhofstraße, als ihn die etwa 60 Jahre alte, circa 1,65 Meter große Frau zunächst ansprach und sich dann zu ihm setzte. Als er kurz daraufhin aufstand und gehen wollte, soll ihm die Frau, die einen leicht verwirrten Eindruck gemacht haben soll, in den Schritt gefasst haben. Er beschrieb die Dame als ostasiatisch. Sie soll eine große orangefarbene Perlenkette sowie abgenutzte Kleidung getragen und Bücher oder Prospekte mit sich geführt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Zahlreiche Verfahren nach Verkehrskontrollen eingeleitet, Landesstraße 3011, Waldparkplatz zwischen Lorsbach und Eppstein, Landesstraße 3265, Bereich Kastengrund, Dienstag, 11.10.2022

(jn)Polizisten der Polizeidirektion Main-Taunus haben am Dienstag Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung, von Alkohol oder Drogen berauschte Verkehrsteilnehmer zu überführen durchgeführt. Zunächst wurden Autofahrerinnen und Autofahrer überprüft, die zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr auf der L 3011 zwischen Lorsbach und Eppstein unterwegs waren. Im Anschluss richteten die Polizeibeamten bis kurz vor 18:00 Uhr eine Kontrollstelle auf der L 3265 im Bereich des Kastengrundes ein. Insgesamt kontrollierte die Polizei etwa 60 Fahrzeuge samt deren Insassen und stellte zwei Dutzend Ordnungswidrigkeiten fest. Vier Autofahrer müssen aufgrund von Verstößen gegen das Steuergesetz sowie das Pflichtversicherungsgesetz mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. Zudem mussten zwei Strafverfahren eingeleitet werden, da Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Ein 36-jähriger Peugeot-Fahrer fiel aufgrund von Anzeichen auf, die für einen vorausgegangenen Drogenkonsum sprachen. Bei ihm wurde eine geringe Menge Drogen aufgefunden. Erfreulicherweise war keiner der Verkehrsteilnehmer alkoholisiert.