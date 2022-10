Bergstrasse

Bürstadt: Zwei Sanitärcontainer gestohlen/20.000 Euro Schaden

Bürstadt – Zwei auf einem Parkplatz in der Nibelungenstraße abgestellte

mintgrüne, etwa 6 x 3 Meter große Sanitärcontainer im Wert von insgesamt rund

20.000 Euro, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (07.10.)

und Sonntagmittag (09.10.). Die Kriminellen dürften hierfür einen für den

Abtransport geeigneten Lastwagen genutzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 42 der

Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0

Darmstadt

Darmstadt-West: Schulbüro nach Beute durchsucht / Zeugen gesucht

Darmstadt – Zwischen Montagabend (10.10.) und Dienstagmorgen (11.10.)

geriet das Büro einer Schule in der Moltkestraße in das Visier Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die ungebetenen Besucher

gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten den Raum. Ob

sie fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. Der an dem Fenster

verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 300 Euro geschätzt. Das

Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und ermittelt wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen

die Beamtinnen und Beamte sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt entgegen.

Darmstadt-Arheilgen: Mercedes (DA-MY210) gestohlen / Wer hat Hinweise zum Verbleib des Autos?

Darmstadt – In der Zeit zwischen Montagabend (10.10.), 22 Uhr und Dienstag

(11.10.), 9.15 Uhr, hatten es Diebe auf einen weißen Mercedes-Benz, Modell GLE

350d/ 4Matic abgesehen. Zur Tatzeit parkte das Auto, an dem die Kennzeichen

DA-MY210 angebracht waren, in der Arheilger Woogstraße. Die Darmstädter Kripo

(K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

Hinweise von Zeugen, zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges, entgegen.

Darmstadt: Spind aufgebrochen und Geld entwendet

Darmstadt – Am Dienstag (11.10.) hat ein noch unbekannter Krimineller sein

Unwesen in den Räumen einer Schule am Kapellplatz getrieben. Nach bisherigen

Erkenntnissen brach der Täter zwischen 7.50 und 9 Uhr im Vorraum der

Herrentoilette gewaltsam einen Lehrerspind auf, öffnete die darin verwahrten

Geldkassetten und Geldbörsen und entwendete einen dreistelligen Geldbetrag. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben

können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 mit den

Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Arheilgen: Zwei E-Bikes aus Garage gestohlen / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt – In der Kleiststraße haben sich Diebe am Dienstag (11.10.) in

der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr Zugang zu einer Garage verschafft und

aus diesem Abstellraum zwei E-Bikes im Wert von 6500 Euro entwendet.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: Fenster aufgehebelt und Büroraum nach Wertgegenständen durchsucht

Alsbach-Hähnlein

In der Nacht zum Mittwoch (11.-12.10.) sind noch unbekannte Täter in ein Büro im Kiefernweg eingebrochen. Die Kriminellen hebelten ein Fenster auf und gelangte auf diesem Weg in das Gebäude. Dort wurden sie fündig, schnappten sich Geld aus einer Kassette und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Griesheim: Zurückgelassenen Geldbeutel aus Auto entwendet

Griesheim – Am Dienstag (11.10.) haben Kriminelle in der Zeit zwischen 20

Uhr und 22.15 Uhr, die Scheibe eines Autos in der Jahnstraße eingeschlagen und

einen zurückgelassenen Geldbeutel entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das

Fahrzeug auf dem Parkplatz des Sportzentrums. Das Kommissariat 21/22 ermittelt

und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Weiterstadt-Schneppenhausen: Diebe auf Sportgelände Taschen durchwühlt und Autoscheibe eingeschlagen

Während eines Fußballspiels haben sich Kriminelle offenbar am Dienstagabend (11.10.) auf dem Sportgelände in der Mörfelder Straße herumgetrieben und Beute gemacht. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter die Abwesenheit der Sportler aus und betraten zwischen 18.50 und 21.30 Uhr die Umkleidekabinen. Dort durchwühlten sie mehrere Sporttaschen und entwendeten zwei Autoschlüssel mit denen sie sich anschließend Zugang zu den entsprechenden Autos auf dem Parkplatz verschafften. Doch dem nicht genug. Bei einem dritten Auto schlugen die ungebetenen Gäste die Scheibe ein und ließen eine Geldbörse mitgehen.

Der von ihnen verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mindestens 400 Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Babenhausen: Kriminelle haben es auf Fahrzeugelektronik abgesehen

Babenhausen – Auf einen grauen BMW, der in einer Hofeinfahrt in der Straße

„Am Fuchsberg“ parkte, hatten es Kriminelle zwischen Montagabend (10.10.), 21.30

Uhr und Dienstagabend (11.10.) 19.30 Uhr, abgesehen. Die Täter schlugen eine

Seitenscheibe ein und bauten die Elektronik aus. Zudem ließen sie zurück

gelassenes Bargeld mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf rund 3000 Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise

von Zeugen werden an die Beamtinnen und Beamten, erreichbar unter der Rufnummer

06151/9690, erbeten.

Gross-Gerau

Raunheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Ein grüner Mercedes, abgestellt in der Ringstraße, geriet in der Zeit zwischen Montagabend (10.10.) und Dienstagabend (11.10.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06142/696-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.