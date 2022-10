Malen nach Zahlen ist schon seit vielen Jahrzehnten ein sehr beliebtes Hobby.

In der 80er-Jahren war das Malen nach Zahlen besonders beliebt, obwohl es schon im Jahr 1951 erfunden wurde. Denn hier konnten auch Personen, die nicht besonders kreativ waren, wunderschöne Bilder kreieren. Insbesondere Kinder liebten diese Möglichkeit, das Besondere zu schaffen und schnell übertrug sich dies auf die Erwachsenen. Heute, rund 40 Jahre später ist das Malen nach Zahlen noch immer sehr beliebt und erlebt derzeit wieder einen absoluten Hype. Doch was ist das genau?

Was ist Malen nach Zahlen?

Malen nach Zahlen ist ein Karton, auf dem ein Netz von Flächenkonturen abgebildet ist. Jede Fläche weist eine Zahl auf, die dann mit der entsprechenden Farbe ausgemalt werden muss. Dabei haben auch die verschiedenen Farbdosen eine Zahl, damit praktisch jeder das vorgegebene Bild so ausmalen kann, wie es auf dem Vorschaubild zu sehen ist.

In den Anfängen war das Malen nach Zahlen vor allem bei Kindern sehr beliebt. Da natürlich die Eltern häufig halfen, wenn die Kids die Bilder malten, sprang der Funke schnell über und auch Erwachsene fanden großen Gefallen daran, diese vorgefertigten Bilder zu malen.

Welche Vorteile hat Malen nach Zahlen?

Da bei Malen nach Zahlen Eigenes Bild keine Vorkenntnisse erforderlich sind, kann sich jedes Kind ab 5 Jahren daran versuchen. Der große Vorteil bei Kindern liegt darin, dass die kindliche Entwicklung gefördert wird, und zwar auf ganz unterschiedliche Art.

Der Vorteil für Kinder liegt vor allen Dingen darin, dass sich die Kinder auf die Zahlen und Farben sowie auf das Ausmalen konzentrieren müssen. Doch auch das Halten des Pinsels ist eine wichtige Aufgabe, die insbesondere die Hand-Auge-Koordination wie auch die Feinmotorik fördert.

Dabei ist die Hand-Auge-Koordination ein wichtiges Training für die Kleinen, um die Reaktionsgeschwindigkeit und die Beweglichkeit zu verbessern. Doch auch auf das Schreiben hat die Hand-Auge-Koordination einen großen Einfluss. Zudem wirkt sich diese Feinmotorik auch darauf aus, dass Kinder verschiedene Werkzeuge oder Instrumente besser halten können.

Vom Karton zur App

Das technische Zeitalter hat sich auch bei Malen nach Zahlen eingeschlichen. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Apps, bei denen Malen nach Zahlen möglich ist. Sicher ist das eine tolle Möglichkeit sich die Zeit zu vertreiben. Für Kinder sind diese Apps aber nicht empfehlenswert, da die wichtigen Fähigkeiten nicht gefördert werden. Sie müssen bei den Apps keine Pinsel halten, wodurch der Vorteil, die Hand-Auge-Koordination zu schulen entfällt. Aus diesem Grund sollten Kinder besser die original Malen nach Zahlen Vorlagen verwenden und nicht auf Apps zurückgreifen. Einzig und allein die Konzentrationsfähigkeit kann durch die App gefördert werden. Allerdings sind die weiteren Fähigkeiten auch sehr wichtig und können mit Malen nach Zahlen auf spielerische Weise gefördert werden, bei denen die Kids auch viel Spaß haben. Zudem sehen sie am Ende, was sie geschaffen haben und werden mächtig stolz auf sich sein.