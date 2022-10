Kaiserslautern – „Tango“ ist die neueste Show des argentinischen Künstlers Ale Martin, ein Erlebnis mit lateinamerikanischem Feuer und argentinischer Identität.

Das Publikum wird eine Reise durch Argentinien und Lateinamerika erleben und verschiedene Arten der Folklore und auch die Einflüsse vorkolonialer Instrumente kennenlernen. Ale Martin sagt:

„Mein Konzert ist eine Einladung sich auszudrücken, eine Einladung zum Tanzen, wann immer man möchte, oder auch bequem vom Platz aus zuzuhören.“

Ale Martin und seine Gastkünstler laden zu einem unvergesslichen Abend ein, an dem auch mitgetanzt werden darf. Ale Martin begann seine künstlerische Laufbahn im Alter von 16 Jahren in Argentinien, seinem Heimatland. Anfangs beschäftigte er sich mit der argentinischen Volksmusik. Später ließ Martin seiner Leidenschaft für klassische Musik und jene italienischen und spanischen Lieder freien Lauf, die seine Großeltern ihm als Kind vorsangen und die ihn zu neuen Horizonten führten. Auf dem umgekehrten Weg, der ihre Vorfahren von Europa nach Amerika führte, beschloss er, sich in Spanien niederzulassen, von wo aus er seine Eroberung des alten Kontinents durch denkwürdige Shows in Spanien, Großbritannien, Irland, Frankreich, der Tschechischen Republik und Deutschland begann.

Karten für 18,00 Euro, ermäßigt 12,00 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Tel. (0631) 365-2316, beim Thalia Ticketservice unter Tel. (0631) 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00) oder im Internet unter www.eventim.de sowie an der Abendkasse.

It’s Tango-Showtime

Konzert außer der Reihe

Samstag, 15. Oktober 2022

20:00 Uhr: Konzert Fruchthalle