Grünstadt: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Grünstadt-Asselheim (ots) – Ein 39-jähriger Mann aus Bockenheim an der Weinstraße wurde heute am 12.10.2022 gegen 08:10 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war unterwegs mit einem E-Scooter. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem konnten bei dem Mann Auffälligkeiten hinsichtlich eines Betäubungsmittelkonsums festgestellt werden. Ein Drogen-Urintest verlief schließlich positiv auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Großkarlbach: Autofahrer berauscht

Großkarlbach (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 11.10.22 um 17:15 Uhr erkannten Polizeibeamte der PI Grünstadt bei einem 48 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte den Verdacht der Aufnahme von Betäubungsmitteln zu einem unbestimmten Zeitpunkt vor Fahrtantritt. Deshalb wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Wattenheim: Brennender PKW auf der Autobahn 6

