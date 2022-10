Kollision zwischen Radfahrer und LKW

Hatzenbühl (ots) – Am Montag 10.10.22 befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Kirchstraße in Hatzenbühl. Am Lenker hatte der Fahrer volle Einkaufstüten gehängt. Es ist anzunehmen, dass dieser Umstand die Lenkbarkeit und das Gleichgewicht derart negativ beeinflusst haben, dass der Mann im Verlauf der Straße das Gleichgewicht verlor und auf die Straße stürzte.

Hierbei stieß der Fahrer mit seinem Kopf gegen einen in diesem Moment vorbeifahrenden Klein-LKW. Glücklicherweise wurde der Radfahrer nur leicht am Kopf verletzt.

Bei Verkehrskontrolle mit Drogen aufgefallen

Scheibenhardt (ots) – Am Sonntag 09.10.2022 wurde um 10:50 Uhr ein PKW Fahrer am Grenzübergang Bienwald kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Fahrer deutliche Auffallerscheinungen. Ein Vortest erbrachte ein positives Ergebnis auf die Einwirkung von Heroin.

Im Rahmen einer Durchsuchung wurde dann bei dem 37-jährigen Fahrer aus Frankreich auch eine kleine Menge mit Heroin aufgefunden.

Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Schwegenheim (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Kleintransporter die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. In Höhe Schwegenheim setzte er zum Überholen eines LKW an. Hierbei übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand einen 71-jährigen Motorradfahrer, welcher sich bereits auf der Überholspur befand.

Der Motorradfahrer prallte gegen den Kleintransporter, kam zum Sturz und wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter angefordert. Die B9 musste ab Schwegenheim in Fahrtrichtung Germersheim bis ca. 20:30 Uhr komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme waren zudem die Feuerwehren Schwegenheim und Germersheim im Einsatz.

Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Dieseldiebstahl

Lingenfeld (ots) – Zwischen Freitag 07.10.22 um 11:00 Uhr bis Montag 10.10.22 um 09:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft den Tankdeckel eines in der Germersheimer Straße in Lingenfeld abgestellten LKW sowie einer Baumaschine auf und entwendete ungefähr 200 Liter Dieselkraftstoff.

Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 EUR. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.