Einbruch in Eberthalle

Ludwigshafen (ots) – Insgesamt 10 Kisten mit je 20 Flaschen stahlen am Montag 10.10.2022 gegen 20.30 Uhr, drei Personen aus dem umzäunten Bereich der Friedrich-Ebert-Halle. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet. Als dieser sich bemerkbar machte, ließen die Personen die Kisten fallen und flüchteten.

Die Täter trugen alle dunkle Bekleidung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Unbekannte versuchten am Montag 10.10.2022 in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Maxstraße einzubrechen. Das Vorhaben misslang. Es entstand lediglich Sachschaden an der Wohneingangstür in Höhe von 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Montag 10.10.2022 gegen 14.30 Uhr, in eine Wohnung in der Kropsburgstraße einzubrechen. Das Vorhaben wurde vermutlich durch einen Bewohner der Wohnung vereitelt, der sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung befand.

Durch die Tat entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel. 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Baucontainer

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 08.10.2022 bis 10.10.2022 in einen Baucontainer im Bereich der Havering-Allee ein und entwendeten einen Monitor und einen Drucker. Die Höhe des Schadens beläuft sich derzeit auf 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in Pkw

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten von Sonntag 09.10.2022 auf Montag 10.10.2022 in einen Pkw einzubrechen. Durch den Versuch entstand ein Schaden am Fahrzeug von 400 Euro. Der KIA Ceed war in der Deidesheimer Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Pkw gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 02.10.2022 bis 09.10.2022 wurde ein schwarzer KIA Rio gestohlen. Das Fahrzeug parkte gegenüber einer Gaststätte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter und Smartphone aus Pkw gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten am Montag 10.10.2022 gegen 19 Uhr, ein E-Scooter und ein Smartphone aus einem Pkw. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Blücherstraße geparkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.