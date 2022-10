Gefährliches Überholmanöver

Böhl-Iggelheim (ots) – Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Montagabend gegen 18:30 Uhr auf der L 528 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim. Ein vermutlich 57-jähriger Fahrzeugführer aus Deidesheim überholte mit seinem Pkw in einer unübersichtlichen Rechtskurve und trotz durchgezogener Mittellinie das Fahrzeug eines 35-Jährigen.

Aufgrund von Gegenverkehr musste der Überholer kurz vor dem Geschädigten einscheren. Dieser konnte lediglich durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden. Während des Vorgangs konnte vom Geschädigten das Kennzeichen abgelesen sowie eine Personenbeschreibung abgegeben werden.

Erste Ermittlungen beim Fahrzeughalter an dessen Anschrift ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeughalter auch um den “Überholer” handeln könnte. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06234 495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Auf Betrugsmasche reingefallen

Mutterstadt (ots) – Nachdem die Partnerin eines 31-jährigen eine Such-Anzeige nach einer Wohnung inseriert hatte, wurde sie am Folgetag von einer angeblichen Ärztin, die zurzeit in Italien lebe, kontaktiert. Diese habe eine Wohnung in Mutterstadt, teilte aber die genaue Adresse dieser nicht mit.

Der Geschädigte überwies vor einer Wohnungsbesichtigung nach Aufforderung einen Betrag in Höhe von 2.478 Euro für eine Monatsmiete und eine Kaution auf ein Konto der angeblichen Vermieterin. Seitdem hat der Geschädigte von der “Vermieterin” nichts mehr gehört. Die Polizei rät, keine Zahlungen vor dem Abschluss eines rechtskräftigen Vertrages zu leisten.

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Person

Mutterstadt (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 16:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Rheingönheimer Straße und Pfalzring zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Eine 20-Jährige missachtete in Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 32-jährigen Verkehrsteilnehmers.

Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die 20-jährige Mitfahrerin in Fahrzeug des 32-Jährigen leicht verletzt (Schmerzen im Brustbereich). An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Limburgerhof (ots) – Bei einer Kollision zwischen einem 68-jährigen Fahrradfahrer aus Waldsee und einem Pkw eines 80-jährigen aus Limburgerhof wurde am Montagmittag der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 68-jährige Fahrradfahrer aus Waldsee befuhr zunächst den Radweg der Kirchenstraße parallel zur Speyerer Straße.

Zu dieser Zeit fuhr ein 80-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Limburgerhof mit seinem Pkw die Kirchenstraße in Richtung Einmündung Speyerer Straße. Kurz vor der Einmündung überquerte der Fahrradfahrer die Speyerer Straße von rechts nach links.

Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam, der hierdurch zu Sturz kam. Der 68-jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf sowie eine Wunde an der Hand. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein geringer Sachschaden.