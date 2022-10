Auf Stauende aufgefahren – Mann in PKW eingeklemmt

Speyer (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 19:30 Uhr befuhren ein 53-Jähriger, ein 50-Jähriger und ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, in dieser Reihenfolge, die Bundestraße 9 von Speyer in Richtung Germersheim. Stau bedingt mussten die ersten beiden Fahrer anhalten. Der 34-Jährige fuhr auf das Stauende auf und der mittlere Pkw-Fahrer wurde auf das Fahrzeug des 53-Jährigen geschoben.

Da der 50-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde, musste die Feuerwehr den Mann aus dem Fahrzeug freischneiden. Der Rettungsdienst brachte ihn und den 34-Jährigen in umliegende Krankenhäuser. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall zumindest leicht verletzt.

Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 32.000 Euro. Die B9 war eine Zeitlang in beide Richtungen gesperrt.

Einbruch in Takeaway Restaurant

Speyer (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 02:55 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in der Wormser Landstraße über das Fenster in ein Restaurant ein und entwendeten dort 5 Geldbeutel mit einem niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag.

Täterbeschreibung

Täter 1: männlich, schlanke Figur, schwarze Schuhe (weiße Sohle), weiße Hose, helles Kapuzenshirt, schwarze Handschuhe -Täter 2: männlich, schlanke Figur, weiße Schuhe, helle Hose, helles Kapuzenshirt, dunkle Jacke drüber.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder der Beschreibung der Täter machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen

Tel: 06232/137-0 E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Gleich zwei 9-jährige Mädchen in Unfälle verwickelt

Speyer (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 07:34 Uhr befuhr ein 9-jähriges Kind auf dem Weg zur Schule die Straße im Erlich mit ihrem Fahrrad aus Richtung Mozartstraße kommend. Auf Höhe des Brahmsweg hielt das Mädchen an um dem von rechtskommenden Pkw die Vorfahrt zu gewähren. Die 54-Jährige PKW Fahrerin blickte beim Abbiegevorgang lediglich nach rechts und bog nach links in die Straße im Erlich ein.

Dabei schnitt Sie die Kurve und übersah die bereits stehende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Frontstoßfänger und dem Rad. Dadurch kam das Mädchen zu Fall und geriet unter das Fahrzeug, sodass ihr Bein eingeklemmt wurde.

Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Bein durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Rad ist nicht mehr fahrbereit am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Am gleichen Tag gegen 15:31 Uhr fuhr eine 9-jährige Radfahrerin die Ludwig-Uhland-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße entlang und kollidierte mit einem geparkten Auto. Glücklicherweise verletzte sich das Mädchen nur leicht am Arm und es wurde hier kein Rettungsdienst benötigt. Das Fahrzeug wurde leicht am Stoßfänger und der Motorhaube verkratzt.