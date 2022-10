Landau: Die Polizei-News

Sachbeschädigung an Roller

Landau (ots) – Die Geschädigte hatte ihren Roller im Zeitraum vom 07.10.2022, 13:00 Uhr bis zum 10.10.2022 um 20:00 Uhr in der Wilhelm-Wüst-Straße in Landau im ruhenden Verkehr abgestellt. Bei ihrer Rückkunft zum Fahrzeug musste sie feststelle, dass der rechte Außenspiegel abgerissen und das hintere Beleuchtungsglas beschädigt worden war.

Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht mit Personenschaden zwischen E-Biker und Jogger

Landau (ots) – Am 09.10.22 gegen 18:28 Uhr, kam es zwischen einem E-Biker und einem Jogger in Höhe der Annweiler Straße 20a in Landau zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein E-Biker befuhr ordnungsgemäß den Radweg. Zwei joggende Jugendliche liefen in entgegengesetzter Richtung.

Einer der Jugendlichen lief hierbei auf dem Radweg. Der E-Biker ging davon aus, dass der Jogger ausweicht, was jedoch nicht erfolgte. Es kam zum Zusammenstoß wobei der E-Biker stürzte. der E-Biker erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf, welche ärztlich versorgt werden musste. Der Jogger entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 15-18 Jahre, männlich, Jeanshose und Kopfhörer.

Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Landau in der Pfalz (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 20:45 Uhr, nahmen Anwohner eines Wohnanwesens in der Mörlheimer Hauptstraße ein Knallgeräusch wahr. Im Rahmen von Überprüfungen stellten sie fest, dass der Glaseinsatz einer Hauseingangstür in genannter Straße beschädigt worden war. Ersten Erkenntnissen zur Folge ist von einem Tritt gegen das Glas auszugehen, welches hierdurch splitterte.

Dieseldiebstahl aus einem PKW auf einem Firmengelände

Landau in der Pfalz (ots) – Am Montagmorgen 10.10.2022 stellte ein Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma in der Lise-Meitner-Straße in Landau fest, dass an einem Fahrzeug, welches auf dem Firmengelände geparkt stand, der Tankdeckel abgerissen und aus dem Tank des Fahrzeugs ca. 30 Liter Diesel entwendet wurden.

