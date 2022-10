Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Dörrenbach (ots) – Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer mit seiner 55-jährigen Sozia. Der Fahrer einer Yamaha befuhr die K 22 von Dörrenbach kommend in Fahrtrichtung B38. In einer Rechtskurve kam der 53-Jährige aus dem Kreis Germersheim auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn.

Eine entgegenkommende 79-jährige Pkw-Fahrerin konnte dem gestürzten Motorradfahrer in den Grünstreifen ausweichen. Beim Ausweichmanöver wurden zwei Richtungstafeln beschädigt.

Bei dem leicht verletzten Motorradfahrer wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Verkehrsschildern wird auf 6,000 Euro geschätzt.

Vollsperrung der B 10 nach Verkehrsunfall im Barbarossatunnel

Annweiler (ots) – Kurz vor 14:00 Uhr ereignete sich am Dienstag 11.10.22, ein Verkehrsunfall auf der B 10 im Barbarossatunnel bei Annweiler. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Mercedes-Vito auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem BMW zusammen.

Der alleinige Fahrer des Mercedes wurde ebenso wie der Fahrer des BMW nicht verletzt. Glücklicherweise stellte sich auch die Verletzung der 50-jährigen Beifahrerin im BMW als nicht erheblich heraus. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen 5-stelligen Betrages.

Die Vollsperrung der B 10 konnte in diesem Bereich gegen 14:45 Uhr aufgehoben werden.