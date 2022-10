Mainz: Bei verlassen der Tiefgarage abgelenkt und bestohlen

Mainz-Altstadt (ots) – Auf ungewöhnliche Art ist am Montag 10.10.2022 ein 78-Jähriger in der Altstadt bestohlen worden. Er parkte mit seinem PKW in einer Tiefgarage und wollte diese gegen 21:30 Uhr verlassen. An der Ausfahrt wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und auf einen angeblichen Schaden an seiner Fahrertür hingewiesen.

Während der 78-Jährige in ein Gespräch verwickelt wurde, öffnete ein weiterer Täter die Beifahrertür und entwendete eine dort liegende Tasche mit Wertsachen. Beiden Tätern gelang unerkannt die Flucht.

Die Polizei Mainz weist daraufhin darauf zu achten, dass nach Fahrtantritt das automatische Schließsystem die Türen verschließt. Bei älteren Fahrzeugen ist dies manuell möglich. Achten sie darauf, Wertsachen nicht sichtbar in geparkten Fahrzeugen liegen zu lassen, sondern legen sie diese in den Kofferraum und verschließen den Sichtschutz.

Alkoholisiert von Wiesbaden nach Mainz gefahren

Mainz (ots) – Zunächst fuhr eine Frau am Montag 10.10.2022 gegen 23:00 Uhr, in Wiesbaden gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Dabei platzte ein Reifen. Daraufhin entschied sich die 58-jährige Mainzerin, erstmal nach Hause zu fahren. In der Mainzer Neustadt angekommen, fielen einem Zeugen die mittlerweile größeren Schäden am PKW, Schwierigkeiten beim Einparken und ein unsicherer Gang der Fahrerin auf.

Die Polizisten trafen die Fahrerin kurz danach an und stellten eine Alkoholisierung bei ihr fest. Durch die Wiesbadener Polizei wurde die Unfallstelle untersucht. An der Verkehrsinsel war kein Schaden entstanden.

Der 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.