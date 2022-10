Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Montag 10.10.2022 gegen 19:15 Uhr in der Martinsgasse. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte mit einem Kleintransporter beim Rangieren ein angrenzendes Garagentor. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Am Dienstag 11.10.2022 gegen 15:32 Uhr, ereignete sich auf der B271 kurz vor dem Ortseingang Flörsheim-Dalsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Kind. Das Kind lief auf dem rechten Gehweg in Richtung Flörsheim-Dalsheim.

Die 60-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die B271 in gleicher Richtung. Als die Pkw-Fahrerin fast auf Höhe des Kindes war, querte das Kind plötzlich die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin versuchte noch zu bremsen, allerdings kam es dennoch zum Zusammenstoß.

Das Kind wurde leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung durch einen Rettungswagen in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik nach Ludwigshafen am Rhein verbracht. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt und an ihrem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.