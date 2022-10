Attackiert und mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit einem Messer ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Montagmittag 10.10.2022 einen anderen Mann ohne erkennbaren Grund attackiert und verletzt zu haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen, griff der 24-Jährige sein Opfer unvermittelt an, als dieses eine Pension im Stadtgebiet betrat. Er boxte dem 53-Jährigen auf die Nase und hielt ihm ein Messer an den Hals.

Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern, bei dem sich der 53-Jährige eine oberflächliche Schnittverletzung zuzog. Anschließend konnte der Mann das Haus verlassen und die Polizei verständigen.

Die ausgerückte Streife stellte den Täter wenig später, als dieser vor das Gebäude trat. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Zu den Hintergründen des Vorfalls machte er keine Angaben.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 24-Jährigen zwei Haftbefehle vorlagen sowie ein weiterer Strafbefehl noch offen war. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Polizei zu richtigen Zeit am richtigen Ort – Betrug verhindert

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Viel Glück hatte am Montag 10.10.2022 ein 85-Jähriger aus Saarbrücken. Durch die Polizei konnte am Abend in der Ludwigstraße in Kaiserslautern ein Pkw mit eingeschalteten Blinkern festgestellt werden. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, zeigte dieser sich erfreut über die Anwesenheit der Polizei.

Er streckte den Beamten sein Handy entgegen und erklärte ihnen, dass er den Oberstaatsanwalt in der Leitung hätte. Sein Sohn hätte einen Verkehrsunfall und er solle nun eine Kaution für ihn bezahlen. Die Einsatzkräfte erkannten direkt, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte.

Die Täter verlangten eine “Kaution” in Höhe von 20.000 Euro. Der 85-jährige hatte bereits seine Ersparnisse, sowie Schmuck zur Übergabe in seinem Auto. Durch die Ordnungshüter konnte der Betrug verhindert werden. Ein Anruf beim Sohn bestätigte den Betrugsversuch nochmal. Der Sohn war nämlich wohlauf zuhause. Weitere Ermittlungen erfolgen.

Auch mit Glück gesegnet war eine 59-Jährige aus Mehlingen. Diese bekam über WhatsApp eine Nachricht ihres angeblichen Sohnes und sollte einen größeren Geldbetrag an diesen überweisen. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hatte jedoch Zweifel an der Geschichte. Auch hier konnte ein Telefonat mit dem echten Sohn Gewissheit bringen. Es handelte sich um einen versuchten Betrug.

Ein verletzter Verwandter, ein Unfallverursacher in der Familie, derzeit werden wieder Senioren Opfer von Telefonbetrug. Mitnichten ist ein Staatsanwalt oder die Polizei am Apparat, wenn Geld für eine Operation oder als Kaution gefordert wird.

Alle Infos zum Thema “Schockanrufe” und Enkeltrick unter https://s.rlp.de/k6D7k und https://s.rlp.de/93 (Polizeiliche Kriminalprävention von Länder und Bundes) |pet

Mit Messer herumgespielt

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Montag 10.10.2022 gemeldet, dass sich im Stadtpark ein Mann aufhält, der mit einem Messer herumspielt. Nach Angaben der Frau machte der Unbekannte den Eindruck, dass er unter Drogeneinfluss steht.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte den beschriebenen Mann vor Ort gleich ausfindig machen. Weil er sich den Beamten gegenüber aggressiv verhielt, wurde er vorsorglich gefesselt. In der Jackentasche des 19-Jährigen fanden die Polizisten ein Taschenmesser und auf dem Boden entdeckten sie einen Joint.

Zur Verhinderung von Straftaten wurde der junge Mann nach Hause gebracht und erhielt einen Platzverweis für den Stadtpark. Darüber hinaus wird gegen den 19-Jährigen wegen Verdacht eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Fahrertausch missglückt

Kaiserslautern (ots) – Am Montag versuchte ein 55-Jähriger die Polizei auszutricksen. Am Abend kontrollierten Einsatzkräfte in der Eisenbahnstraße einen Smart. Als die Beamten die Anhaltesignale einschalteten, erkannten sie, dass der Fahrer versuchte während der Fahrt mit seiner 45-jährigen Beifahrerin die Plätze zu tauschen.

Als der Pkw schließlich anhielt, war der Grund des Platztausches schnell klar: Der Mann war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Da die Beifahrerin im Besitz eines solchen war, konnte sie die Fahrt fortsetzen. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pet

Radfahrerin zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Beim Abbiegen auf einen Parkplatz hat eine Autofahrerin am Montagmittag in der Lauterstraße eine Fahrradfahrerin zu Fall gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 31-jährige Frau mit ihrem Pkw stadteinwärts unterwegs und wollte kurz vor 13 Uhr nach rechts auf den Parkplatz der Gartenschau abbiegen. Dabei übersah sie jedoch die 66-jährige Radlerin, die ihr entgegenkam und stieß mit ihr zusammen.

Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. |cri

Schulweg wird durch Polizei überwacht

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen wurde durch die Polizei der Schulweg rund um die Geschwister-Scholl-Grundschule überwacht. Insbesondere wurde ein Auge auf den Fahrzeugverkehr der Eltern geworfen. Hierbei wurde überprüft, ob die Eltern und die Kinder vorschriftsmäßig und sicher angegurtet waren.

Die Ordnungshüter zogen eine positive Bilanz, da sie keine Beanstandungen oder sonstige Verstöße feststellten.

Bei Fragen zum Thema “richtiges Verhalten auf dem Schulweg” stehen unsere Verkehrssicherheitsberater des Polizeipräsidium Westpfalz zur Verfügung. Nähere Informationen und Erreichbarkeiten unter https://s.rlp.de/TwpOm. |pet

Ladendieb handelt sich zwei Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Gescheitert ist der Versuch eines Ladendiebs, am Montagabend in einem Modemarkt in der Fackelstraße Klamotten zu klauen. Jetzt hat der Mann zwei Anzeigen am Hals. Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Unbekannte gegen 18.30 Uhr mehrere Kleidungsstücke im Wert von rund 500 Euro an sich nahm, in Richtung Ausgang lief. Er verließ das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen.

In der Fackelstraße stieg der Mann auf ein Fahrrad und wollte mitsamt der gestohlenen Kleidung flüchten. Er kam allerdings nur wenige Meter weit, dann konnte ihn der Detektiv stoppen.

Die alarmierten Polizeibeamten nahmen wenig später vor Ort die Anzeige auf und stellten fest, dass der Täter stark alkoholisiert ist. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,8 Promille. Der 40-Jährige musste deshalb für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern auch wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |cri

Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – Unter dem Einfluss berauschender Mittel hat ein Autofahrer am Montagnachmittag einen Unfall verursacht. Der 21-jährige Mann stand mit seinem Mercedes-Sprinter auf einem Parkplatz in der Hohenecker Straße. Als er gegen 16.20 Uhr rückwärts ausparken wollte, übersah er einen herannahenden Opel Movano, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Beim 21-jährigen Verursacher stellten die Polizeibeamten während der Aufnahme des Unfalls Drogen typische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der 21-Jährige wieder gehen. Sein Führerschein wurde allerdings beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Mit welchen Konsequenzen der Mann rechnen muss, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cri

Schmierfinken in flagranti erwischt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen “in flagranti” sind am Montag 10.10.2022 fünf Schmierfinken in der Zollamtstraße erwischt worden. Kollegen der Bundespolizei waren gegen 21 Uhr auf das Quintett auf dem Parkdeck eines Lokals aufmerksam geworden und rückten aus, um es zu kontrollieren.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten die 4 Männer und 1 Frau gerade ihr “Werk” vollendet und mehrere Schriftzüge, sogenannte “Tags”, an die Wände des Parkdecks geschmiert. Entsprechende Farbstifte lagen noch in der Nähe herum und konnten sichergestellt werden, einige der Täter hatten auch dazu passende Farbflecke auf ihrer Kleidung.

Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Sachen wurden noch bei 2 Tatverdächtige weitere Farbstifte gefunden, ein dritter händigte vor der Untersuchung eine Substanz aus, bei der es sich um ein Betäubungsmittel handeln dürfte.

Für die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen wurde das Quintett im Alter von 18 bis 30 Jahren anschließend zur Polizeiinspektion 2 gebracht. Auf alle 5 kommen nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung zu. Gegen einen 21-Jährigen wird auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – 3 Blutproben waren das Ergebnis von E-Scooter-Kontrollen am Montagabend 10.10.2022 in der Innenstadt. Die Polizei kontrollierte in der Burgstraße eine 18-Jährige und ein 25-Jährigen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass beide unter Drogeneinfluss standen. Daher wurde ihnen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dementsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein 24-Jähriger war kurze Zeit später in der Kerststraße ebenfalls mit seinem E-Scooter unterwegs. Diese hatte zwar keine Drogen konsumiert, dafür jedoch reichlich Alkohol. Bei einem Atemalkoholtest konnten 1,35 Promille festgestellt werden. Daher musste auch er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. |pet

Kreis Kaiserslautern

An Pkw zu schaffen gemacht

Reichenbach-Steegen (ots) – Autoknacker haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Reichenbach-Steegen zugeschlagen. In der Albersbacher Straße machten sich die Unbekannten an einem Pkw zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 48 abgestellt war. Wie es ihnen gelang, den Wagen zu öffnen, ist bislang unklar.

Am Montagmorgen fiel dem Halter auf, dass eine Jacke, eine Kappe sowie eine leere Aktentasche, die im Fahrzeuginnenraum lagen, verschwunden sind. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 08 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Autos aufeinander geschoben

Kollweiler (ots) – Auf der Landstraße bei Kollweiler ist es am Montag 10.10.2022 zu einem Auffahrunfall gekommen. Drei Autos waren daran beteiligt. Es blieb zum Glück bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm das Unglück seinen Lauf, als 4 Autofahrer mit ihren Pkw hintereinander in Richtung der L369 (Jettenbach/Schwedelbach) fuhren.

Gegen 12.30 Uhr erreichte der vorderste Wagen die Einmündung zur L369 und bog nach links in Richtung Schwedelbach ab. Der 52-jährige Fahrer des nachfolgenden Wagens musste deshalb abbremsen, und auch der 33-jährige Mann im Fahrzeug dahinter trat auf die Bremse.

Der 39-jährige Fahrer des nachfolgenden Pkw erkannte die Situation aber zu spät und hatte offenbar nicht genug Sicherheitsabstand gehalten. Die Folge: Er krachte seinem Vordermann aufs Heck und schob diesen auf den Wagen davor.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, dieser wird auf insgesamt knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrer blieben unverletzt. |cri

Diebe nutzen Abwesenheit zum Einbruch

Stelzenberg (ots) – Einbrecher haben am Montag aus einer Wohnung in der Trippstadter Straße Bargeld gestohlen. Die Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzten Unbekannte, um in das Appartement einzudringen. Sie brachen die Tür auf. Aus einer Schublade stahlen die Diebe mehrere hundert Euro.

Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich kamen die Einbrecher zwischen 16-18:30 Uhr, weshalb die Beamten fragen: Wem sind in diesem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Hinweise an die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631/369-2620. |erf