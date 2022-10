Verkehrsunfall

Am 11. Oktober gegen 06:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Vivaro die Landesstraße von Fraurombach herkommend in Richtung Hutzdorf. An der Einmündung zur Landesstraße nach Hutzdorf übersah er einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Audi A 8 die Landesstraße befuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer leicht. Am BMW entstand Sachschaden von 40.000 EUR.

Amphetamin im Wert von rund 1.000 Euro bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Philippsthal. Beamte der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg beschlagnahmten am Donnerstag (06.10.) etwa 100 Gramm Amphetamin in der Wohnung eines 35-jährigen Mannes aus Philippsthal.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Bad Hersfelder Rauschgiftkommissariats in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Fuldaer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 35-Jährigen – wegen des Verdachts des Drogenhandels. Hierbei stellten die Beamten rund 100 Gramm Amphetamin im Straßenverkaufswert von etwa 1.000 Euro sicher. Neben dem Rauschgift entdeckten die Beamten außerdem auch verschiedene Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Verkehrsunfall

Fulda. Am Sonntag (09.10.) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Eine 48-jährige Skoda-Fahrerin aus Dipperz stand nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am linken Fahrbahnrand der Röhnstraße auf Höhe der Hausnummer 5 und beabsichtigte in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 24-Jährigen, welche ebenfalls die Rhönstraße befuhr. Durch die Kollision wurde der Ford gegen einen Lkw sowie einen Opel Corsa gedrückt, welche am rechten Fahrbahnrand parkten. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Polizeistation Fulda

HEF

Frontalzusammenstoß ohne Verletzte

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), gegen 5:40 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden die Alsfelder Straße im Bad Hersfelder Stadtteil Asbach (B62) aus Richtung Eichhof kommend in aufsteigender Fahrtrichtung. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Willingshausen (Schwalm-Eder-Kreis) befuhr zeitgleich die Alsfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 59 geriet der Fahrer aus den Niederlanden aus noch unklarer Ursache auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, parkte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau ihren grauen Skoda Fabia im Seilerweg ordnungsgemäß ein. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug vorne links und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach gefährlicher Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bebra. Ein Unbekannter verletzte einen 25-jährigen Mann aus Bebra am Montagabend (10.10.), gegen 19 Uhr, in einer Bahnhofsunterführung in der Goethestraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen folgte der Mann dem 25-Jährigen, sprach ihn an und fasste ihm dabei an die Schulter. Als der Bebraner den Unbekannten abwies, schlug dieser mit einer mitgeführten Flasche gegen den Kopf des 25-Jährigen. Nachdem eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin auf den Vorfall aufmerksam wurde, flüchtete der Täter schließlich fußläufig in Richtung der Gilfershäuser Straße stadtauswärts. Er kann als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und führte einen schwarzen Stoffbeutel mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autolack zerkratzt

Bebra. Unbekannte zerkratzten am Freitag (07.10.), zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr, den Lack eines blauen 3er BMW. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „In der Lache“. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen ROF-XI 738 eines grünen VW Golfs montierten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag in der Hauptstraße ab. Anschließend entwendeten die Langfinger das vordere Kennzeichen und ließen das hintere am Tatort zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl am Lullusfest

Bad Hersfeld. Am Montagabend (10.10.), gegen 22.20 Uhr, stahl ein Unbekannter ein CO2-Schnellfeuergewehr von einer Schießbude auf dem Festplatz in der Straße „Am Markt“. Der aufmerksame Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl umgehend und informierte die Polizei, welche das Gewehr im Rahmen einer sofortigen Fahndung in der Straße „Johannestor“ auffinden und sicherstellen konnte. Der Täter kann als circa 25 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Bomberjacke und einen weißen Pullover. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Körperverletzungen im Bereich des Lullusfestes – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), In der Zeit zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, wurden den Einsatzkräften von Rettungsdienst und Polizei vier körperliche Auseinandersetzungen auf dem Festgelände in der Straße „Am Markt“ gemeldet. Mehrere Personen wurden hierbei mitunter leicht verletzt. In zwei Fällen konnten die Beamten Tatverdächtige feststellen. Ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld widersetzte sich in diesem Zusammenhang den polizeilichen Maßnahmen, sodass Zwangsmaßnahmen erforderlich wurden. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Bei einem weiteren Beamten löste sich bei der körperlichen Interaktion zudem eine Bodycam von der Schutzweste, welche ein bislang Unbekannter unberechtigt an sich nahm und entwendete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Körperverletzungen oder dem Verbleib der Bodycam geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Lullusfest

Bad Hersfeld. Unbekannte verletzten am Montagabend (10.10.) einen 29-jährigen Mann aus Bad Hersfeld auf einem Festplatz in der Straße „Am Markt“. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielt sich der Bad Hersfelder im Bereich eines Riesenrades auf, als ihm eine unbekannte männliche Person eine Flasche gegen den Kopf warf und ihm ins Gesicht schlug. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe beschädigt

Bad Hersfeld. Am Montag (10.10.), gegen 18.30 Uhr, wurde in der „Oberen Frauenstraße“ die Scheibe der Eingangstür eines Geschäftes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Mücke. Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Montag (10.10.) alle vier Reifen eines weißen Ford Ka. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Straße „Langhans“ im Ortsteil Nieder-Ohmen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kurioser Unfallhergang, Vollsperrung und Einsatz des Rettungshubschraubers

Am 10.10.2022 ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Friedewald.

Die Autobahn A4 verfügt im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Osten über 3 Fahrstreifen sowie einen Standstreifen.

Ein 52-jähriger Kraftfahrer aus dem Raum Nürnberg befuhr mit seinem Gespann, bestehend aus einem LKW bis 3,5 to mit Anhänger, die rechte Fahrspur der A4 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Friedewald.

Ein 21-jähriger Mitarbeiter eines Energieversorgers aus Kassel fuhr mit seinem VW Caddy auf der mittleren Spur und ein 62-jähriger Geschäftsmann aus dem Landkreis Ravensburg befuhr mit seinem Mercedes AMG hinter dem Caddy die linke Spur.

Nach Angaben der Caddy Fahrers sei ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit Pritsche plötzlich von der rechten auf die mittlere Spur gewechselt. Daraufhin sei er nach links ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden. Der von hinten herannahende AMG-Mercedes konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Caddy nicht mehr vermeiden und fuhr auf diesen auf. Anschließend rollten beide Fahrzeuge nach rechts.

Der Nürnberger Fahrer des 3,5 – Tonners mit Anhänger leitete daraufhin eine Vollbremsung bzw. ein Ausweichmanöver ein und geriet dadurch ins Schleudern. Dabei drehte sich das komplette Gespann um 180 Grad und der Anhänger stürzte um. Im weiteren Verlauf rutschte er mit dem Gespann links am Mercedes vorbei und stellte sich vor diesem quer. Der Mercedes touchierte das vor ihm rutschende Gespann. Der LKW mit Anhänger rutschte schließlich in die mittlere Betonleitwand und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen bzw. Liegen.

Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Das Pritschenfahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei diesem Unfall selbst wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten mussten die zwei linken Fahrstreifen der A4 zunächst für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Als der Beifahrer des Mercedes eigenständig beim Verladen des PKW auf das Abschlepp-Fahrzeug helfen wollte, verletzte sich dieser schwer an der linken Hand. Daher wurden umgehend ein Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert. Aufgrund der Dringlichkeit der operativen Versorgung der Hand in wurde durch die RTW-Besatzung der Rettungshubschrauber zum Transport des Patienten ein geeignetes Klinikum angefordert. Zur Landung des Rettungshubschraubers und zur Versorgung des Verletzten wurde die Autobahn für weitere 40 Minuten voll gesperrt.

Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Pritschen – Fahrzeug nimmt die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter Tel. 06621 / 50880 entgegen.

Lauterbach. Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Montagabend (10.10.), gegen 19:40 Uhr, in einer Doppelhaushälfte in der Bertha-von-Suttner-Straße zu einer Explosion, in deren Folge das gesamte Doppelhaus in Brand geriet. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es kurz zuvor zwischen zwei Hausbewohnern, einem 57-jährigen Mann und einer 51-jährigen Frau, zu einem Streit. Während sich die Frau mit leichten Verletzungen aus dem Haus retten konnte, verblieb der 57-Jährige im Haus. Kurze Zeit später kam es im Inneren der Doppelhaushälfte zur Explosion und der Brandentstehung.

Anhand der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Explosion mittels Gas in suizidaler Absicht von dem 57-jährigen Mann ausgelöst wurde und er sich in den Trümmern befindet. Die 51-Jährige und ein weiterer Mann wurden mit leichten Verletzungen zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Eine Absuche des Hauses nach dem 57-Jährigen konnte aus Sicherheitsgründen noch nicht erfolgen, da dieses weiterhin akut einsturzgefährdet ist und abgetragen werden muss. Die Arbeiten sind derzeit in Abklärung und werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages beginnen.

Die Brandursachenermittlungen dauern weiterhin an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

