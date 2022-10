Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Betrüger erwischt

Butzbach: Einer Mitarbeiterin eines Hotels fiel am Mittwochmorgen des 5.Oktober ein verdächtiger Gast auf. Im Laufe der Nacht hatte er mehrfach die videoüberwachte Rezeption des Hotels aufgesucht und der Generalschlüssel des Hotels fehlte plötzlich. Auch der Einbuchungsbeleg mit den Personalien des Herrn war verschwunden. Als die Frau den Gast kurz darauf mit ihrem Verdacht konfrontierte, machte sich der Verdächtige aus dem Staub. Der alarmierten Polizei gelang es, den Mann im Rahmen der Fahndung noch im Stadtgebiet Butzbach anzutreffen und schließlich festzunehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige aus Nordrhein-Westfalen sich offenbar nicht für Regeln interessiert. Wegen des Verkaufs unechter Goldbarren über das Internet sind bereits Ermittlungverfahren gegen ihn anhängig. Auch wegen Einmietebetrugs in diverse Hotels im Sauerland, Schwarzwald und Hessen muss er sich verantworten, weil er abreiste ohne zu die Rechnung zu zahlen. Bei der Kontrolle fanden die Gesetzeshüter Betäubungsmittel und mehr als 1000 Euro Bargeld. Auch eine Schreckschusswaffe, ein Schlagstock und mehrere kleine Goldbarren fanden die Ermittler im Auto des Verdächtigen. Nachdem ein Drogenschnelltest positiv reagierte, musste der 32-Jährige zur Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle. Einen Führerschein stellten die Polizisten nicht sicher, denn der Mann besaß gar keinen. Das von ihm genutzte Auto, ein grauer Opel Insignia war nicht auf ihn zugelassen. Daran befanden sich Kennzeichen, die nicht zu diesem Fahrzeug gehörten. Sie wurden im September vom Vorbesitzer als verlustig gemeldet. Die Ermittler ließen das Fahrzeug abschleppen und stellten es sicher. Die Liste an Ermittlungsverfahren ergänzte sich daher um weitere Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in Verbindung mit dem Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und wegen Verdacht des Diebstahls und Betruges im Hotel. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließ man ihn mangels Haftgrund im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittlungen gegen ihn werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Verdächtig scheint den Ermittlern insbesondere auch die große Anzahl vermeintlicher Ausrüstungsgegenstände und Bekleidungsstücke von Polizeibehörden und Zoll, die sie in seinem Fahrzeug fanden. Die Schutzweste, zwei Schusswaffen, verschiedene Mützen mit Polizeiaufdruck, einen gefälschten Dienstausweis und eine vorgebliche Polizeimarke stellten sie sicher. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Mann Fahrzeuge und Personen kontrollierte und sich als Polizei- oder Zollbeamter ausgab. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Diebe scheitern

Rosbach: Ein Kellerfenster versuchten Einbrecher in Ober-Rosbach aufzubrechen. Zwischen Samstag (24.9.) und Sonntag (9.10.) schlugen die bislang Unbekannten die Scheibe einer Kellerwohnung in den Weiherwiesen ein und scheiterten schließlich beim Versuch das Fenster aufzuhebeln. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Reizende Flüssigkeit in Schnellrestaurant versprüht – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen!

Nidda: Plötzlichen Hustenreiz verspürten Gäste und Personal eines Schnellrestaurants in der Zeppelinstraße am Freitag (7.10.). Ein Notruf mit einer entsprechenden Mitteilung ging gegen 16.50 Uhr bei der Leitstelle ein. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen begaben sich vor Ort. Das Fast-Food-Restaurant wurde geräumt. Im Bereich eines Terminals fand sich orangerote Flüssigkeit, die die Beschwerden auszulösen schien. Nach ersten Untersuchungen muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Pfeffer- bzw. Tierabwehrspray handelt. Insgesamt 5 Personen mussten wegen akuter Beschwerden von den Rettungskräften vor Ort versorgt werden. Nachdem das Schnellrestaurant gelüftet und die reizende Flüssigkeit entfernt wurde, konnte der Betrieb in den Abendstunden wieder aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang eine Gruppe Jugendlicher, die sich zunächst als Gäste im Restaurant aufhielt. Die Reizwirkung trat auf, als die fünf Jugendlichen die Lokalität verließen. Es handelt sich dabei um drei Jungs und zwei Mädchen im Alter von ca. 13 – 14 Jahren. Alle waren komplett dunkel gekleidet. Die Mädchen hatten auffallend lange blonde bzw. braune Haare bis zu den Ellenbogen. Zwei der Jungs hatten kurze dunkle, einer dunkelblonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Spritkosten und Bußgeld für jungen Auto-Poser

Wöllstadt: Quitschende Reifen mitten in der Nacht rissen am Samstag (8.10.) gegen 1 Uhr Einwohner von Nieder-Wöllstadt aus dem Schlaf. Im Bereich eines Supermarktparkplatzes schien jemand rasante Fahrübungen zu machen. Die gerufene Polizeistreife konnte einen schwarzen Ford antreffen, dessen Fahrer offenbar „Donuts“ drehte. Der 18-Jährige Friedberger wurde des Platzes verwiesen und erhält in den kommenden Tagen Post von der Bußgeldstelle. Denn unnötiges Herumfahren in geschlossenen Ortschaften kostet nicht nur Spritgeld. Dafür wird auch ein Bußgeld von 100 Euro erhoben.

Auto demoliert

Nidda: Sachschaden im Wert von etwa 1000 Euro richteten Vandalen zwischen Samstag (8.10.) und Sonntag (9.10.) in der Neuen Straße an. Sie traten den rechten Außenspiegel eines grünen Mazdas ab und zerkratzten das Dach des PKW. Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06042/9648-0.

An Gaststättentür manipuliert

Karben: An der Tür einer Gaststätte in Kloppenbeim machten sich Unbekannte zwischen Donnerstag (6.10.) und Montag (10.10.) zu schaffen. Nachdem sie auf unbekannte Art und Weise in den Flur des Gebäudes in der Frankfurter Straße gelangten, entfernten die Täter das obere und untere Türscharnier der Eingangstür im Erdgeschoss. Das mittlere Scharnier blieb unberührt, ein Eindringen in die Räume erfolgte nicht. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 bittet um Hinweise von Zeugen.