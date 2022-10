Marburg/Stadtallendorf – Drogenfund bei Streitigkeiten

Die Polizei stellte am Sonntag, 09. Oktober, nach einem Einsatz aus einem ganz anderen Grund u.a. Betäubungsmittel und Bargeld sicher. Ein hinlänglich polizeibekannter 37 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die Polizei entließ den Mann nach den notwendigen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.

Nach gemeldeten Streitigkeiten bzw. eventuell häuslicher Gewalt fuhr die Polizei am Sonntag, gegen 22.10 Uhr, zu einem Haus am Rand der Marburger Innenstadt. Vor Ort ergaben sich nach den Befragungen zunächst keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung oder einer häuslichen Gewalt. Allerdings verdichteten sich während des Einsatzes aufkeimende Verdachtsmomente auf das Vorhandensein von Betäubungsmitteln. Die Durchsuchung des 37-Jährigen und seines Rucksacks führte zu einer ersten Beschlagnahme von Amphetaminen und Marihuana sowie von mehreren Hundert Euro und damit zur Festnahme des Mannes. Bei weiteren, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg erfolgten Durchsuchungen von Wohnungen in Marburg und in Stadtallendorf sowie von einem Auto fand die Polizei weitere Beweismittel, die den Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen erheblich bekräftigten. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei mehr als 70 Gramm mutmaßlich Amphetamine, über 350 Gramm Marihuana, mehrere Datenträger, zwei Mobiltelefone, deutlich über 22.000 Euro, sowie diverse Verpackungsmaterialien und -utensilien. Letztendlich leistete der Festgenommene auf der Wache noch Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Heskem – Grüner Toyota RAV beschädigt – Hergang unklar

Nach den Angaben der Besitzerin entstand der Schaden auf der Fahrerseite ihres grünen Toyota RAV 4 am Mittwoch, 21. September, zwischen 15.30 und 15.40 Uhr, als das Auto auf einem der Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz des Grundbades (Schwimmbadweg) stand. An dem SUV befanden sich von vorne bis hinten unterschiedlich verlaufende Kratz- und Streifspuren. Bislang steht nicht fest, wie es zu dem oder den Schäden kam. Wer hat in der fraglichen Zeit ein oder mehrere Fahrmanöver beobachtet, bei denen es zur Kollision mit dem grünen Toyota gekommen sein könnte? Wer hat ein sonstiges Verhalten auf dem Parkplatz bemerkt, dass mit den Schäden im Zusammenhang stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Montag, 10. Oktober, gegen 15.10 Uhr in Neustadt ein Auto und stellte fest, dass der 33 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zunächst gab der Mann den Genuss von Cannabis zu, dann reagierte der Drogentest entsprechend auf THC. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und unterband die Weiterfahrt.

Stadtallendorf – Positiver Drogentest bei Motorrollerfahrer

Am Montag, 10. Oktober, gegen 16.25 Uhr, reagierte der Drogentest bei dem Fahrer eines Motorrollers auf THC. Der 20-Jährige musste sein Zweirad in der Niederkleiner Straße stehen lassen und für die notwendige Blutprobe mit auf die Polizeistation.

Marburg – „Z“ auf die Straße gesprüht

Mit grüner Farbe sprühte ein noch Unbekannter ein „Z“ auf die Graf-von-Stauffenberg-Straße. Nachdem die Polizei am Freitag, 07. Oktober, gegen 12.30 Uhr die Mitteilung darüber erhielt, ermittelt nun der Staatsschutz und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Graffiti an der Hauswand

Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Montag, 10. Oktober, zwischen 12 und 18 Uhr in der Niederrheinischen Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Besprühen einer Hauswand in Verbindung stehen könnten? Die Wand war auf einer Fläche von 2 x 1 Meter mit Buchstaben und undefinierbaren Zeichen beschmiert. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Pkw streift bei Fahrstreifenwechsel Linienbus

Die Polizei bittet nach einer Unfallflucht um Hinweise zu einem seit Montag, 10. Oktober, mutmaßlich vorne rechts frisch unfallbeschädigten dunklen Pkw, möglicherweise ein schwarzer VW älteren Baujahrs (Anfang 2000), Der Unfall passierte gegen 09.40 Uhr auf der Landstraße 3092 zwischen der Bushaltestelle „Botanischer Garten“ und der Einmündung zur Karl-von-Frisch-Straße. Nach bisherigen Informationen fuhr der Linienbus nach dem Halt auf den rechten von zwei Fahrstreifen. Gleichzeitig näherte sich von hinten auf dem linken Fahrstreifen der dunkle Pkw. Als das Auto quasi neben dem Bus fuhr, bremste der Ende 20 Anfang 30 Jahre alte Fahrer mit den kurzen dunklen Haaren, wechselte hinter dem Bus den Fahrstreifen, um dann anschließend nach rechts in die Karl-von-Frisch-Straße abzubiegen. Bei diesem Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision. Der Autofahrer hielt auch nach dem Abbiegen nicht an. Die Suche der Polizei nach dem beteiligten Auto blieb ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

3 x Fahrraddiebstahl

Stadtallendorf

Trotz der Sicherung mit einem Bügelschloss am Geländer vor der Bahnhofunterführung gelang der Diebstahl eines roten Montainbikes. Das Fuji Nevada 2.0 CTD hat einen Wert von fast 1000 Euro. Der Diebstahl war am Samstag, 08. Oktober zwischen 01 und 01.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Rades bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg

Am Donnerstag, 06. Oktober, gegen 15 Uhr, stahl ein Dieb in der Leopold-Lucas-Straße vor dem Philippinum ein Jugendmountainbike im Wert von 600 Euro. Das Cube Aim stand gesichert mit einem Schloss am Fahrradständer vor der Schule. Das aufgebrochene Schloss ließ der Täter liegen.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Montag, 10. Oktober, zwischen 21.50 und 23.50 Uhr. Das gestohlene schwarz rote Pegasus Fahrrad stand gesichert mit einem Fahrradschloss auf dem Gehweg am Lahntor.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten und zum Verbleib der Fahrräder in diesen beiden Fällen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.