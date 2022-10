Wabern: Dieseldiebstahl aus Lkw – 800,- EUR Stehlschaden

Tatzeit: Freitag, 07.10.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 10.10.2022, 04:17 Uhr

In der Zeit von Freitag (07.10.2022), 18:00 Uhr, bis Montag (10.10.2022), 04:17 Uhr, wurde durch unbekannte Täter eine größere Menge an Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw abgezapft.

Der Lkw (Sattelzugmaschine mit Auflieger) wurde im besagten Zeitraum in der Homberger Straße in Wabern, dortiger Zufahrtsbereich gegenüber der Zuckerrübenfabrik, geparkt. Die unbekannten Täter brachen den Tank der Sattelzugmaschine gewaltsam auf und zapften so ca. 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank. Der entwendete Dieselkraftstoff hat einen Wert von ca. 800,- EUR.

Durch das gewaltsame Öffnen des Tankdeckels entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100,- EUR.

Wie die unbekannten Täter genau den Dieselkraftstoff abgezapft haben ist noch unklar. Hinweis auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.