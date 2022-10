Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Frau verliert Geld und appelliert an mögliche ehrliche Finder

Am Donnerstag, 29. September, hat eine Frau in Bad Wildungen eine größere Menge Bargeld verloren. Da sich bis heute kein Finder gemeldet hat, wandte sie sich am Montag (10. Oktober) an die Polizei.

Die Frau hielt sich an dem Donnerstag zwischen 07.15 und 09.00 Uhr im Bad Wildunger Stadtgebiet auf. Als sie wieder zuhause war, musste sie feststellen, dass sie ihre Geldtasche mit dem Bargeld verloren hatte. Anschließend suchten sie und Familienangehörige erfolglos nach dem Geld. Da sich auch kein Finder meldete, entschloss sich die Frau, die Polizei zu informieren.

Die Bad Wildungerin und die Polizei hoffen nun, dass sich der mögliche Finder oder die Finderin bei der Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900, meldet. Sollte sich kein Finder melden, wird die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung aufnehmen.

Volkmarsen – Einbrecher im Jugendzentrum

In der Zeit von Freitagnachmittag (7. Oktober) bis Montagmorgen (10. Oktober) brach ein Unbekannter in das Volkmarser Jugendzentrum ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter gelangte durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Jugendzentrum im Wetterweg. Hier ging er offensichtlich gezielt in die Küche, wo er eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld entwendete. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Korbach – Mann tot in Wohnung aufgefunden, tatverdächtiger Sohn am Tatort durch Polizeibeamte festgenommen

Nachdem ein 33-jähriger Mann heute Morgen mutmaßlich seinen Vater getötet hat, konnte dieser durch eingesetzte Polizeikräfte am Tatort festgenommen werden.

Gegen 09.15 Uhr ging ein Notruf bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ein, dass in einem Wohnhaus in der Straße An der Steinfurt in Korbach eine Person am Kopf verletzt worden sei.

Am Einsatzort fanden die Einsatz- und Rettungskräfte einen 68-jährige Mann tot auf, der nach ersten Erkenntnissen durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf ums Leben kam.

Zudem trafen die Polizeibeamten der Polizeistation Korbach auf den tatverdächtigen 33-jährigen Sohn, der widerstandslos festgenommen werden konnte.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für andere Personen lag nicht vor.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist der Tatort abgesperrt, es werden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und sind Bestandteil der laufenden polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere Presseauskünfte können derzeit nicht erteilt werden.