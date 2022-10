Androhung von Gewalttat löste Polizeieinsatz an Schule in Immenhausen aus: Tatverdächtiger soeben festgenommen; Gefahr bestand nicht

Immenhausen (Landkreis Kassel): Die Androhung einer Gewalttat durch einen Schüler löste am heutigen Dienstagmittag einen größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Immenhausen aus. Nach der Mitteilung der Schule gegen 12:30 Uhr suchte die Polizei sofort mit starken Kräften die Schulgebäude auf und sicherte vorsorglich die dort anwesenden Schüler und Lehrer. Im Rahmen der Fahndung konnte der Schüler, der die Drohung ausgesprochen haben soll, schließlich vor wenigen Minuten, gegen 13:40 Uhr, außerhalb der Schule in Immenhausen durch Zivilfahnder festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte tatsächlich zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Die weiteren Ermittlungen gegen den tatverdächtigen Schüler dauern nun an.

Festnahme nach Einbruch in der Nordstadt: Tatverdächtiger mit Haftbefehlen gesucht und nun in Haft

Kassel-Nord: Die schnelle Mitteilung von zwei aufmerksamen Zeugen und die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nach einem Wohnungseinbruch in der Kasseler Nordstadt am gestrigen Montagnachmittag zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der der festgenommene 28-Jährige aus Kassel bereits mit zwei Haftbefehlen wegen der Begehung anderer Straftaten gesucht wurde, brachte ihn eine Streife später in die Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich zu der noch zu verbüßenden Freiheitsstrafe muss er sich nun wegen des Wohnungseinbruchs verantworten.

Der Notruf der beiden Zeugen war gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie die beiden 46 und 49 Jahre alten Männer aus Kassel schilderten, hatten sie einen Einbruch in der Paul-Pfetzing-Straße beobachtet und den Täter noch kurz festhalten können. Der Einbrecher war anschließend jedoch in Richtung Bunsenstraße geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte anhand der von den Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung gegen 15:30 Uhr zur Festnahme des Tatverdächtigen durch Zivilfahnder der Operativen Einheit in der Bunsenstraße, nahe der Holländischen Straße. Der 28-Jährige steht im Verdacht, in der Paul-Pfetzing-Straße über ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein und dort unter anderem Werkzeug gestohlen zu haben. Da gegen ihn zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Drogenbesitzes vorlagen, befindet er sich nun in Haft. Die weiteren Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

Tödlicher Lkw-Unfall auf A 7 bei Malsfeld: Aktuell noch Vollsperrung in Richtung Norden

Autobahn 7 (Malsfeld, Landkreis Schwalm-Eder): Auf der Autobahn 7 bei Malsfeld ist es am späten Montagabend zu einem Lkw-Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer eines Sattelzuges auf einen anderen Lkw aufgefahren. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die A 7 ist in Richtungen Norden zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Malsfeld aktuell wegen der Bergungsarbeiten, bei denen Kranfahrzeuge zum Einsatz kommen müssen, weiterhin voll gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich noch bis in den Vormittag andauern.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall gegen 23:40 Uhr. Etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Malsfeld war ein 51-Jähriger aus Norddeutschland mit einem Sattelzug an einem Steigungsstück aus noch unbekannten Gründen auf einen deutlich langsamer fahrenden Lkw aufgefahren. Dabei wurden die Sattelzugmaschine sowie der Anhänger des vorausfahrenden Lkw erheblich beschädigt. Für den 51-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der aus dem Landkreis Vechta stammende 31 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Lkw-Gespanns blieb unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an. Ein Gutachter ist eingeschaltet und mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden.