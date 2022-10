Einbrecher stehlen viele Fahrräder in Limburg, Limburg, In der Schwarzerde, Montag, 10.10.2022, 20:45 Uhr bis Dienstag, 11.11.2022, 07:30 Uhr

(wie) In Limburg haben Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Vielzahl von Fahrrädern aus einem Geschäft gestohlen. Die Unbekannten hatten in der Dunkelheit das Dach eines Fahrradhandels in der Straße „In der Schwarzerde“ betreten. Dort brachen sie mehrere Dachluken auf und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Hieraus entwendeten sie eine Vielzahl hochwertiger Fahrräder. Wie sie diese genau aus dem Verkaufsraum brachten und danach abtransportierten ist noch nicht klar. Der Wert der Beute wird derzeit auf mindestens 100.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich Offheimer Weg/ In der Schwarzerde verdächtige Beobachtungen gemacht?

Betrüger machen Beute,

Beselich-Schupbach, September und Oktober 2022

(wie) In den letzten Monaten haben Unbekannte eine Schupbacherin um mehrere Tausend Euro betrogen. Die 70-Jährige wurde per WhattsApp von einer unbekannten Nummer angeschrieben. Den Betrügern gelang es, die Frau davon zu überzeugen, dass es sich um die neue Telefonnummer eines Enkels handeln würde. Geschickt brachten sie die Frau dazu, mehrere Tausend Euro auf ein fremdes Konto zu überweisen, um dem angeblichen Enkel zu helfen. Kurz vor einer weiteren Überweisung kam es dann glücklicherweise zu einem Treffen mit dem echten Enkel und der Betrug flog so auf.

Auto in Hadamar beschädigt,

Hadamar, Kirchgasse, Samstag, 08.10.2022, 18:45 Uhr bis 23:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend wurde in Hadamar ein Auto zerkratzt und dabei erheblich beschädigt. Ein 48-Jähriger hatte einen grauen Audi auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle Niederzeuzheim in der Kirchgasse abgestellt. Während seiner Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Täter die Heckklappe und ein Seitenteil links am Heck mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf mindestsens 3.000 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht, Villmar-Weyer, Untergasse, Montag, 10.10.2022, 15:30 Uhr

(wie) In Villmar-Weyer hat am Montagnachmittag eine Frau betrunken und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursacht. Die 39-Jährige wurde gegen 15:30 Uhr beobachtet, wie sie beim Wenden in der Untergasse mit einem schwarzen Mercedes gegen einen geparkten Anhänger fuhr und Sachschaden verursachte. Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen konnten der Polizei das Kennzeichen des Mercedes durchgegeben. So war es für die Beamten nicht schwer die Fahrerin ausfindig zu machen. Bei der Kontrolle roch die 39-Jährige nach Alkohol, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser einen Wert von über 0,7 Promille anzeigte, wurde die Frau festgenommen. Ein Arzt entnahm ihr auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich noch heraus, dass die 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Einsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Am frühen Morgen betrunken in Polizeikontrolle geraten, Limburg, Wiesbadener Straße, Dienstag, 11.10.2022, 08:00 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Limburg einen stark betrunkenen Kleintransporterfahrer erwischt. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes kontrollierten gegen 08:00 Uhr gegenüber der Astrid-Lindgren-Schule in der Wiesbadener Straße einen Iveco Kleintransporter. Der 42-jährige Fahrer aus Polen stand hierbei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von zwei Promille an. Der Mann wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nachdem der Führerschein sichergestellt war, durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.