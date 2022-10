Wiesbaden: Die Polizei-News

Verletzte bei Auffahrunfall mit Streifenwagen, Wiesbaden,

Bundesautobahn 66/ Mainzer Straße, Dienstag, 11.11.2022, 12:20 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall mit einem Streifenwagen an der Ausfahrt Mainzer

Straße der A 66 wurde am Dienstagmittag eine Frau verletzt. Ein 21-jähriger

Polizeibeamter wollte an der Mainzer Straße von der A 66 von Frankfurt kommend

abfahren. Am Ende der Zufahrt auf die Mainzer Straße in Richtung

Wiesbaden-Innenstadt fuhr er mit dem Streifenwagen gegen das Heck eines

verkehrsbedingt abgebremsten Ford einer 50-Jährigen. Die Frau wurde bei der

Kollision leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge

wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen

des Streifenwagens wurden nach der Unfallaufnahme im Krankenhaus untersucht und

behandelt. Der Sachschaden wird von der Autobahnpolizei Wiesbaden auf 15.000 EUR

geschätzt.

Gebäude am Luisenplatz von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Luisenplatz, 09.10.2022, 19.30 Uhr bis 10.10.2022, 06.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Gebäude am Luisenplatz von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, durchsuchten die

Büroräumlichkeiten und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem

Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden,

Richard-Wagner-Straße, 07.10.2022, 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße haben

unbekannte Täter am Freitag hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Täter

hebelten zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr eine Terrassentür des Hauses auf.

Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und

entwendeten die aufgefundenen Schmuckstücke. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Falsches Gewinnversprechen,

Wiesbaden, 10.10.2022,

(pl)Betrüger haben am Montag mit der Masche des falschen Gewinnversprechens Geld

ergaunert. Einer Frau aus Wiesbaden wurde am Montagnachmittag telefonisch ein

hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, wurde die Angerufene

aufgefordert Gutscheinkarten zu besorgen und die entsprechenden Codes

telefonisch zu übermitteln. Den Gewinn vor Augen kam das Opfer dieser

Aufforderung nach und „verlor“ mehrere Hundert Euro. Betrüger versuchen immer

wieder, mit der „Gewinnmasche“ an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche

Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen

Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft

ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein

seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung

abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: wer nicht bei einem Gewinnspiel

mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

Versuchter Einbruch in Bürogebäude,

Idstein, Richard-Klinger-Straße, 07.10.2022, 16.00 Uhr bis 10.10.2022, 09.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher sich in Idstein erfolglos an einem

Bürogebäude zu schaffen gemacht. Zum Ziel der Täter wurde das Gebäude einer in

der Richard-Klinger-Straße ansässigen Firma. Zwischen Freitagnachmittag und

Montagmorgen versuchten sie, die Eingangstür aufzuhebeln, um in die

Räumlichkeiten zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass die Einbrecher

unverrichteter Dinge wieder abzogen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation

Idstein bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394 – 0 zu melden.

Zwei Verletzte bei Motorradunfall auf L3034 bei Rüdesheim, Landesstraße 3034,

zwischen Aulhausen und Rüdesheim, 10.10.2022, gg. 19.35 Uhr

(pa)Am Montagabend kam es auf der L 3034 zwischen Aulhausen und Rüdesheim zu

einem Motorradunfall, in dessen Folge zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

werden mussten. Ein 62-jähriger Belgier befuhr die Landesstraße mit seinem

Motorrad gegen 19.35 Uhr in Richtung Rüdesheim. Aus bislang unbekannter Ursache

verlor er die Kontrolle über die Honda, woraufhin das Motorrad nach rechts von

der Fahrbahn abkam. Bei dem anschließenden Sturz wurde der 62-Jährige schwer

verletzt. Auch seine 61-jährige Sozia zog sich Verletzungen zu. Der

Rettungsdienst brachte beide in eine Klinik. An dem Motorrad des Belgiers

entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.