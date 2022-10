Bergstrasse

Im Pkw eingeklemmt

Bürstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B 47 heute Morgen (11.) gegen

04:00 Uhr wurde ein 25-jähriger aus dem Kreis Worms schwer verletzt. Der Fahrer

war auf der Bundesstraße aus Richtung Worms unterwegs gewesen und dann in Höhe

Bürstadt von der Fahrbahn abgekommen. Er kam im angrenzenden Feld zum Liegen und

musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Durch den

Rettungsdienst wurde er in eines der umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Bezüglich der konkreten Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an. Mögliche

Unfallzeugen können sich mit der Polizei in Lampertheim unter Tel. 06206-94400

in Verbindung setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Nicht weit gekommen / Autobesitzer versperrt Dieben den Weg / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf ein braunen Audi hatten es Kriminelle am frühen

Dienstagmorgen (11.10.) im Buchenlandweg abgesehen. Gegen 2 Uhr verschafften

sich die beiden Täter auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem auf einem

Parkplatz vor einer Wohnanschrift stehenden Auto und versuchten mit ihrer Beute

zu flüchten. Doch ihr kriminelles Vorhaben währte glücklicherweise nicht lange.

Womit das Duo nicht rechnete war das Eingreifen des Eigentümers, der auf das

Treiben aufmerksam wurde und dem es gelang, mit seinem Zweitwagen den Weg zu

versperren. Hierauf ergriffen beide Männer die Flucht. Dabei nutzen sie ein

mutmaßlich zuvor in Tatortnähe abgestelltes, noch unbekanntes Fahrzeug. Eine

sofort nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne

Erfolg.

Zu der Personenbeschreibung ist bekannt, dass einer der beiden von schlanker

Statur und mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet war. Er trug eine Kappe auf

dem Kopf und führte einen Rucksack mit sich. Sein Komplize war dunkel gekleidet.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt und sucht Hinweisgeber. Wem ist im Vorfeld der

Tat verdächtiges in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen oder

Fahrzeuge beobachten können? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer

06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt: Kriminelle suchen nach Wertgegenständen in Gemeindehaus

Darmstadt (ots) – Auf die Räume einer kirchlichen Einrichtung in der

Kahlertstraße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (9.10.) und

Montag (10.10.) abgesehen.

Über den rückwärtigen Bereich verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude

und suchten dort nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden sie

nicht fündig. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die

Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

DI, Rheingaustraße, Fahrzeug überschlägt sich – Zwei Personen leicht verletzt, vier Fahrzeuge beschädigt

Dieburg (ots) – Am Montag, den 10.10.2022 kam es gegen 19:40 Uhr in der

Rheingaustraße in Dieburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen

verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 23-jährige Dieburgerin

befuhr mit ihrem Opel die Rheingaustraße in Richtung Stadtmitte als sie aus noch

ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten

Renault fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf einen weiteren

vor ihm stehenden Renault geschoben. Der Opel der Dieburgerin überschlug sich

und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Peugeot. Darin saß ein

48-jähriger Mann aus Otzberg.

Der Opel blieb auf dem Dach liegen und die Fahrerin musste von der Feuerwehr

Dieburg aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall leicht

verletzt.

Der 48-jährige Peugeot-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht

verletzt. Beide Personen wurden mit dem Rettungswagen in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch

einen Abschleppdienst abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca.

15.000 Euro.

Die Rheingaustraße war zwecks Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. zwei

Stunden voll gesperrt.

Warum die Dieburgerin von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand

polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeistation

Dieburg zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht – Darmstadt Innenstadt

Darmstadt (ots) – Am Montag (10.10) gegen 13:50 Uhr ereignete sich im

Kreuzungsbereich Landgraf-Georg-Straße/ Pützerstraße ein Verkehrsunfall. Es kam

dabei zum Zusammenstoß zwischen einem weißen Mercedes V-Klasse und einem blauen

Kleinwagen. Der blaue Kleinwagen entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt

von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt zu

melden, Telefon: 06151 969 41110.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Rollerfahrer kommt zwischen Höchst/Odw. und Ober-Nauses von der Fahrbahn ab und muß ins Krankenhaus

Höchst im Odenwald (ots)

Am Montag den 10.10.2022, um ca. 23:25 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 112 (Höchster Straße), zwischen Höchst/ Odw. und Ober-Nauses, ein Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer.

Nach erstem Ermittlungsstand fuhr der 44 Jahre alte Mann aus Höchst mit seinem Kleinkraftroller 50 ccm, von Höchst Odw. kommend, in Richtung Ober-Nauses. Kurz nach der Einfahrt Pfirschbach fuhr dieser auf einem geraden Teilstück der Straße, über die Gegenfahrspur, in einen dortigen Graben. Hierdurch wurde der Fahrer erheblich, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. An dem Roller entstand Totalschaden. Aufgrund durchgeführter Ermittlungen, kann Alkoholkonsum als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizeistation Höchst/ Odw.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit weißem Transporter

Michelstadt (ots) – Am Montag (10.10.) kam es gegen 7:30 Uhr in der

Bahnhofstraße in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der

Unfallverursacher wartete hierbei mit seinem weißen Transporter, an welchem ein

Erbacher Kennzeichen angebracht war, am geschlossenen Bahnübergang. Um einem

kreuzenden Reisebus die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte der Fahrzeugführer des

Transporters zurück und touchierte hierbei den blauen BMW, der hinter dem

Transporter stand. Der Beifahrer des Unfallverursachers stieg noch kurz aus dem

Fahrzeug aus, machte jedoch unmittelbar kehrt und stieg wieder in das Fahrzeug

ein. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden an dem blauen BMW wird auf etwa

1500EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation

Erbach, Tel. 06062/953-0, entgegen.