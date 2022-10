Neue Rufnummer Polizeirevier Heidelberg-Mitte

Heidelberg (ots) – Ab Mittwoch 12.10.2022 wird im Zuge einer Umstrukturierung des Telekommunikationssystems die Rufnummer des Polizeireviers Heidelberg Mitte durch eine neue Rufnummer ersetzt.

Die neue Rufnummer wird lauten: 06221/1857-0.

Die bisherige Rufnummer des Reviers ist ab der Umstellung nicht mehr aktiv.

Der Polizeinotruf ist von den Umstellungen nicht betroffen und kann wie gewohnt bedient werden.

Andere Polizeireviere im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind von der Umstellung ebenfalls nicht betroffen. Die bekannten Erreichbarkeiten bleiben erhalten.

WICHTIG: Die konkrete Uhrzeit der morgigen Umstellung hängt von technischen Bedingungen ab und wird im Laufe des Mittwochs bekannt gegeben.

5-jähriges Kind im Lastenfahrrad der Mutter verletzt – Autofahrer flüchtig

Heidelberg (ots) – Ein Autofahrer schnitt das Lastenfahrrad einer Frau, indem sich auch ihr 5-jähriger Sohn befand. Die Mutter musste mit ihrem Fahrrad ausweichen. Der 5-jährige Sohn wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete ohne anzuhalten.

Am Montag 10.10.2022 gegen 11 Uhr fuhr ein Pkw VW Sharan mit Heppenheimer Kennzeichen (HP) auf der John-Zenger-Straße in Fahrrichtung Sickingerstraße. Auf Höhe Sickingerstraße setzte sich der Autofahrer wieder vor ein Lastenfahrrad, das er zuvor überholt hatte. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Lastenrad.

Aufgebracht schlug die 38-jährige Radfahrerin und Mutter gegen das Auto, aber der Autofahrer fuhr einfach weiter. Auch auf Schreie der Frau reagierte er nicht. Die Frau stürzte zu Boden. Geistesgegenwärtig zückte die Fahrradfahrerin noch ihr Mobiltelefon und fotografierte das flüchtende Auto des Unfallverursachers.

Ein Passant, dessen Personalien noch nicht bekannt sind, half der Frau auf. Die Radfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr 5-jähriger Sohn, der im Lastenkorb mitfuhr, verletzte sich leicht.

Die besorgte Mutter begab sich selbstständig mit dem Jungen in medizinische Behandlung und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Der flüchtige Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

Alter circa Mitte 50 Jahre, kleine kräftige Statur, kurze schwarze Haare, Bart (möglicherweise Vollbart), Brille. Bekleidet war der Autofahrer mit einem weißen T-Shirt.

Der hilfsbereite Passant und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174 4111 (während der Dienstzeiten) oder zentral mit dem Polizeipräsidium Mannheim mit der Zentralnummer 0621 174 0 (rund-um-die-Uhr) in Verbindung zu setzen.

Auch an das “Gewissen” des Autofahrers wird appelliert, “melden Sie sich bei der Polizei!”

42-Jähriger wegen Drogenhandel in U-Haft

BAB 5/Wiesloch/Walldorf/Heidelberg/Schwetzingen (ots) – Ein 42-jähirger Mann war am Sonntag 09.10.2022 im Besitz von rund 6 Kilogramm Marihuana. Bei einer gegen 16:10 Uhr durch die Polizei durchgeführten allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Walldorf und Heidelberg/Schwetzingen, wurden der 42-jährige VW-Fahrer überprüft. Die Polizisten fanden in dem PKW in einer Tasche eine beträchtliche Menge Marihuana und stellten diese sicher.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am Montag 10.10.2022, der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Verkehrsunfall mit Kradfahrer – Eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend 09.10.2022 gegen 20:00 Uhr befuhr ein NISSAN-Fahrer die Saarstraße in Fahrtrichtung “an der Markscheide”. Im Kreuzungsbereich der Rohrbacher Straße übersah dieser dabei einen von rechts ankommenden Motorradfahrer.

Der 18-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß in die rechte Seite des Pkw. Der Zweiradfahrer wurde dabei nicht unerheblich verletzt und kam, ebenso wie der 55-Jährige Unfallverursacher, zur weiteren Untersuchung in Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden wobei am Nissan ein Schaden von 8.000 Euro entstand. Das Motorrad erlitt ersten Schätzungen nach Totalschaden.

Länderübergreifender Sicherheitstag zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum

Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Anlässlich des fünften landesweiten Sicherheitstags hat auch das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag 11.10.2022 eine Vielzahl von Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis geplant. Ergänzt wird der Sicherheitstag durch vielfältige Informations- und Präventionsveranstaltungen in der gesamten Region.

Interessierte Bürger können sich an vielen Orten über aktuelle Kriminalitätsphänomene wie beispielsweise Trickbetrug, Einbruchsschutz und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen beraten lassen.

Eine abschließende lokale Bilanz wird nach Abschluss des Sicherheitstags veröffentlicht.