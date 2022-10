Ölspur führt zur Unfallstelle

Hockenheim (ots) – Der Fahrer eines Ford Transit fuhr am Montag 10.10.2022 gegen 08:30 Uhr auf der L722 von Speyer kommend. An der Auffahrt auf die Autobahn A61 in Fahrtrichtung Dreieck Hockenheim kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er auf einer Verkehrsinsel ein Verkehrsschild und riss sich dabei vermutlich die Ölwanne unter seinem Fahrzeug auf.

Ohne anzuhalten, fuhr er anschließend weiter und hinterließ auf der A61 eine ca. 1 Kilometer lange gefährliche Ölspur. Nachdem der flüchtende 63-jährige Fordfahrer vermutlich den Ölmangel bemerkte, hielt er auf einem Parkplatz an. Auch Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Walldorf bemerkten dies, hielten an und kontrollierten den Autofahrer.

Die Beamten ermittelten, dass die Ölspur von dem Ford letztendlich zu der ca. 1 Kilometer entfernten Unfallstelle führte. Dort war bereits die Autobahnmeisterei Walldorf eingetroffen, um die Gefahrenstelle zu beseitigen und die Ölspur abzustreuen. Andere Verkehrsteilnehmende kamen durch die Gefahrenstelle nicht zu Schaden.

Die Beamten stellten auch fest, dass der Führerschein des 63-jährigen Fahrers zur Sicherstellung ausgeschrieben war und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der Ford mit polnischem Kennzeichen wurde noch auf dem Parkplatz von dem Fahrer repariert. Die Weiterfahrt übernahmen aber Freunde von ihm, da er ohne Fahrerlaubnis selbst nicht weiterfahren durfte.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafe unter anderem wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da er keinen festen Wohnsitz hat, benannte er einen Zustellungsbevollmächtigten.

Hochwertiger BMW entwendet

Ketsch (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Sonntag 09.10.2022 gegen 17:30 Uhr und Montag 10.10.2022 gegen 07 Uhr einen hochwertigen schwarzen BMW, der vor dem Anwesen der 56-jährigen Besitzerin in der Leipziger Straße abgestellt war. Das fast 55.000 Euro teure Fahrzeug verfügt über eine Keyless Go-Funktion, das sich Diebe für ihre Taten immer wieder zu Nutzen machen. Ob der BMW ebenfalls auf diese Weise entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Viele hochwertige Fahrzeuge sind mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Mit Hilfe dieses Systems erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn er sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet, wodurch sich das Auto öffnen und starten lässt.

Allerdings bergen diese Systeme auch Sicherheitslücken. Oft sehen es die Täter auch gezielt auf Fahrzeuge ab, die unmittelbar vor oder in der Nähe zum Hauseingang abgestellt sind.

Die Polizei bittet daher um Beachtung der nachfolgenden Präventionsmaßnahmen:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab.

Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z. B. durch den Kauf spezieller Behältnisse). Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern, erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de sowie bei den regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Betroffene werden wiederum gebeten, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen und den Autodiebstahl anzuzeigen.

Unfallflucht – Tataufklärung durch aufmerksame Zeugin

Walldorf (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 07:30 Uhr fuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin eines Renault Captur auf der Haydnstraße. Auf Höhe des Anwesens 27 kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Im vorbei fahren streifte die Renault-Fahrerin einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr, ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen weiter.

Eine aufmerksame Zeugin verständigt sofort die Polizei. Mit ihren Angaben konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Aufgrund der eindeutigen Spurenlage und Beschreibung wurde sie als Unfallverursacherin eindeutig ermittelt.

Die Halterin des beschädigten Pkw bleibt nun aufgrund der Zeugenhinweise nicht auf ihrem Schaden sitzen.

Unfallflucht durch silberfarbenen Pkw

Eberbach (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 16 Uhr beschädigte vermutlich ein silberfarbener Pkw beim Ausparken einen geparkten Pkw VW Polo. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein.

Der Geschädigte hatte in der Straße “Neuer Weg-Nord” auf dem Kundenparkplatz eines Discounters seinen Pkw für ca. 10 Minuten abgestellt. Am Stoßstangeneck hinten rechts konnte die Polizei silberfarbene Lackantragungen feststellen und sichern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel: 06271/9210-0 zu melden.