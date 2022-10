81-Jähriger nach Wohnungsbrand an Verletzungen gestorben

Karlsruhe (ots) – Ein 81-Jähriger, welcher bei einem Wohnungsbrand am Montag 10.10.2022 gegen 23.30 Uhr in der Henriette-Obermüller-Straße in der Südstadt schwere Verbrennungen erlitt, ist am Dienstag 11.10.2022 verstorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein Brand aus. Hierdurch konnten die Bewohner der oberen Stockwerke aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus nicht verlassen. Diese wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet.

Die Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe und die Freiwillige Feuerwehr Durlach konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Rettungsdienst brachte den 81-jährigen Bewohner der Erdgeschosswohnung in ein Krankenhaus, wo er aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb.

Ferner musste eine Person zur stationären Behandlung eingeliefert werden.

Im Bürgerzentrum Südwerk wurde eine Betreuungsstelle für die Bewohner eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

32-jähriger mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Mann ist am Dienstag 11.10.2022 vorläufig festgenommen worden und wird im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der rumänische Staatsangehörige gegen 03:30 Uhr versucht haben, in eine Gaststätte im Bereich des Bachenweges in Karlsruhe einzubrechen.

Zeugen verständigten die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintrafen. Der Fluchtversuch des Verdächtigen auf einem Fahrrad und weiter zu Fuß blieb letztlich erfolglos. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. In seinem Rucksack fanden die Polizisten verschiedene mutmaßliche Einbruchswerkzeuge. Zudem stellte sich heraus, dass das von dem Beschuldigten mit sich geführte Fahrrad gestohlen war.

Der 32-jährige rumänische Staatsangehörige steht nach aktuellem Sachstand im dringenden Verdacht, bereits im September mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage in Ettlingen aufgebrochen und hieraus teilweise Gegenstände entwendet zu haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Karlsruhe – Junger Mann mit Waffe unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Mann mit einer Schusswaffe löste am Montagabend gegen 21:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Karlsruhe-Durlach einen Einsatz der Polizei aus.

Ein Anrufer teilte über Notruf mit, dass ein Bekannter eine Schusswaffe mitführen soll. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndung in der Alten Karlsruher Straße fest.

Die Waffe konnte im nahe gelegenen Grünstreifen aufgefunden werden. Diese wurde beschlagnahmt, da der Waffenträger keine Erlaubnis hierfür hatte. Der junge Mann hat mit einer Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes zu rechnen.

Zwei Polizisten bei Kontrolle beleidigt und verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Montag 10.10.2022 wurden zwei Polizeibeamte bei einer Personenkontrolle eines Mannes beleidigt und verletzt. Der Mann fiel zuvor durch sein aggressives und frevelhaftes Verhalten in der Durlacher Altstadt auf.

Ein 44-Jähriger und sein Begleiter fielen am Montag gegen 18:30 Uhr offenbar durch ihr Auftreten derartig auf, dass Passanten die Polizei verständigten. Beide sollen zunächst Flaschen umhergeworfen und Fußgänger beleidigt haben. Die beiden Randalierer konnten durch eine Polizeistreife vor einem Einkaufsmarkt in der Marstallstraße kontrolliert werden.

Hierbei tat sich ein Mann als offensichtlicher Rädelsführer hervor und beleidigte die Beamten. Der Unruhestifter sollte in der Folge festgenommen und aufs Polizeirevier gebracht werden. Hiergegen wehrte er sich jedoch vehement und verletzte die Beamten leicht.

Der Abend endete für den Störenfried in der Gewahrsamszelle der Polizei. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, zu.