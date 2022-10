Mannheim (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 12 Uhr warfen unbekannte Insassen aus einem fahrenden Fahrzeug heraus 2 Speiseölflaschen auf die Fahrbahn. Die mit Altöl gefüllten Flaschen zersprangen und verteilten sich auf der Fahrbahnoberfläche der A656. Die schmierige Substanz stellte besonders für Zweiradfahrer eine hohe Gefahr dar.

Dieser gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr ereignete sich im Kurvenbereich des Autobahnkreuzes Mannheim/Kreisel Heidelberg in Richtung Heilbronn. Glücklicherweise kam es in der Folge zu keinen Unfällen oder konkreten Gefährdungen.

Die Reinigung der Fahrbahn wurde durch die Autobahnmeisterei durchgeführt.

Aufgrund der eindeutigen Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Flaschen aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurden. Verloren gegangene Ladung schließt die Polizei aus. Die Splitter wurden zur sicher gestellt und auf Spuren untersucht.

Zeugen werden geben, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.