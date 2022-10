Die Wahl der Kreditkarte kann, wenn du nicht genau weißt, worauf du achten musst, zu einer echten Qual werden. Die Kreditkarte ist mittlerweile weltweit akzeptiert und sogar willkommen. Egal wo du bist, mit einer guten Kreditkarte hast du dein Bargeld immer parat. Auch im Internet kannst du mit Kreditkarte fast überall ohne Probleme bezahlen.

Aber wie funktioniert eine Kreditkarte überhaupt? Eine Kreditkarte ist eine Plastikkarte, die dir von einem Kreditkartenanbieter, also entweder deiner Bank oder ein anderes Kreditkarteninstitut, heraus gegeben wird. Sobald dein Antrag angenommen wurde und du deine Karte erhält, kannst du damit auf der ganzen Welt bezahlen, Bargeld abheben und Geld überweisen. Dafür hast du monatlich einen festgelegten Betrag, dein Kreditkartenlimit, mit dem du deine Ausgaben entweder in Raten über mehrere Monate oder auf einmal von deinem Bankkonto am Ende des Monats bezahlst.

Eine Kreditkarte kommt also mit allerlei Vorteilen. Wie du allerdings die richtige Karte für dich und deine persönlichen Bedürfnisse auswählst, erfährst du in diesem Artikel. Du solltest auch Jahresgebühren, Sollzinsen, kostenloses Abheben, Fremdwährungsgebühren und Akzeptanz achten. Auch gibt es allerlei Zusatzleistungen, die dir entweder viel Geld sparen oder dich viel Geld kosten können.

Wie du eine Kreditkarte beantragst

Sobald du dir darüber im klaren bist, was für eine Karte du benötigst und wo du diese beantragen kannst, solltest du einen Kreditkartenvergleich wie Kreditkarten360 zur Rate ziehen. Dort findest du viele Infos zu verschiedenen Karten. Unter anderem solltest du dich entscheiden, ob du eine Kreditkarte mit Girokonto möchtest, wie hoch dein Kreditrahmen sein soll oder ob dir vielleicht auch eine einfach Debitkarte reicht.

Sobald du dich für einen Anbieter entschieden hast, musst du deinen Antrag für deine Karte stellen. Das kannst du entweder online oder in einer Filiale erledigen. Manche Anbieter verlangen hier einen Schufa Eintrag, andere nur deine persönlichen Daten. Nachdem dein Antrag genehmigt wurde, erhält du deine Karte innerhalb von wenigen Tagen per Post. Die Geheimzahl wird dir oft in einem externen Brief mitgeteilt um die Sicherheit deiner Daten zu gewährleisten. Nach Erhalt dieser kannst du deine Karte direkt verwenden.

Im Folgenden die wichtigsten Punkte, die bei der Auswahl deiner Kreditkarte genauer untersuchen solltest.

Welchen Typ Kreditkarte brauchst du?

Bevor du dich auf die Suche nach einem geeigneten Anbieter machst solltest du entscheiden, welche Art der Kreditkarte du tatsächlich benötigst. Möchtest du deine Karte im Ausland verwenden, aber keinen Kredit aufnehmen und so auf Nummer sicher gehen, könntest du zum Beispiel mit einer Prepaid Kreditkarte Vorliebe nehmen. Diese lädst du immer wieder mit einem gewissen Betrag auf und kannst diesen dann für Zahlungen nutzen.

Wenn du allerdings die Kontofunktionen der Kreditkarte auf jeden Fall nutzen willst, aber vielleicht die Voraussetzungen für eine Kreditkarte. Nicht erfüllst, gibt es auch noch die Option der Debitkarte mit der der Betrag innerhalb von einigen Tagen direkt vom Girokonto eingezogen wird.

Möchtest du allerdings von Kontofunktionen, Auslandseinsätzen und großen Kreditlimits profitieren lohnt sich allemal eine echte Kreditkarte. Hier gibt es entweder die sogenannten Charge Cards, bei der du über einen gewissen Kreditrahmen verfügst den du über den Monat frei verwenden kannst oder die Revolving Cards. Hier wird monatlich nur ein gewisser Anteil deiner Ausgaben abgerechnet. Hierbei musst du teilweise aber mit hohen Zinsen rechnen.

Cashback Aktionen

Bei manchen Angeboten kannst du beim Shopping im Internet ordentlich Geld sparen. Bei jedem Einkauf, den du mit deiner Karte bezahlst, kannst du dir bares Geld direkt zurück auf deine Kreditkarte gutschreiben lassen. Bei Kreditkarten vin Airlines bekommst du Ausgaben auch oft in Meilen gutgeschrieben mit denen du günstig in den Urlaub fliegen kannst.

Jahresgebühren

Den Großteil der erhältlichen Kreditkarten kannst du heutzutage ohne Jahresgebühren erhalten. Wenn doch eine solche anfallen sollte, werfe einen Blick auf die Zusatzleistungen. Wenn diese stimmen, kann sich die Gebühr lohnen.

Zusatzleistungen

Manch eine Kreditkarte kommt mit besonderen Zusatzleistungen. Je nachdem, was für einen Lebensstil du pflegst, können sich Zusatzleistungen in Form von Versicherungen durchaus lohnen. Eine kostenlose Versicherung für Reisen ins Ausland? Da klingt toll für alle Reisenden, die sonst viel Geld für diese Versicherung ausgeben müssen.

Kreditkartengebühren

Auch eine Kreditkarte kostet Gebühren. Diese können sich im Rahmen von jährlichen Kontogebühren zeigen, als Transaktionsgebühren auftauchen oder aber auch beim Geld Abheben im Ausland auf fremde Währungen erhoben werden. Je nachdem wie viel dich diese Gebühren kosten lohnt es sich allerdings, einen Blick auf die Vorzüge zu werfen. Wenn zum Beispiel die Auslandsreise Versicherung ohne die Karte mehr kosten und die Gebühren für die Karte günstiger sind als diese kann es auch sein, dass du hier das kleinere finanzielle Übel für einen größeren Vorteil wählen musst.

Fremdwährungsgebühren

Augen auf auch bei Reisen ins Ausland. Manchmal verlangt der Anbieter entweder Gebühren beim Geld abheben oder Gebühren für die fremde Währung. Hier kannst du, wenn du viel unterwegs bist, mit der Wahl der richtigen Kreditkarte gutes Geld sparen!

Persönliche Bedürfnisse bei der Kreditkartenwahl

Mit all den erwähnten Punkten zeigt sich also klar, dass deine ganz persönlichen Bedürfnisse die Wahl der Karte bestimmen. Bist du viel im Ausland unterwegs? Benötigst du Versicherungen? Wo und wie oft willst du deine Karte nutzen? Wie hoch sind die Gebühren, und was für Leistungen erhältst du dafür?

Beschäftige dich ein wenig mit diesen Fragen und du wirst sehen: Die Wahl der richtigen Karte fällt auf einmal ganz einfach.