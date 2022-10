Neustadt: Ende der Ausstellung „zum fünften…“ am 16. Oktober 2022 im Herrenhof

Neustadt an der Weinstraße – Zum Ende der Kunstausstellung mit Werken von Burghard Müller-Dannhausen (Malerei) und Christian Rudolph (Plastik und Prägedrucke) gibt es einige Highlights.

Am Samstag, 15. Oktober, wird die bekannte Bildhauerin Gabriele Köbler aus Haßloch um 15 Uhr und um 17 Uhr durch die Werke beider Künstler führen. Sie bringt wird dabei auch Fachinformationen aus erster Hand zum Schaffen der Bilder und Plastiken einbringen. Die Führungen kosten nur den Eintritt in die Ausstellung.

Ebenfalls am Samstag 15. Oktober gibt es wieder die beliebte Kunst-Erlebnisführung mit Kreativ-Workshop für Kinder & Jugendliche ab dem Grundschulalter von Neustadt‘s Kultur- und Theaterpädagogin und Performancekünstlerin Tine Duffing. In der aktuellen Ausstellung wird geschaut und gearbeitet von 10:00 – 12:30 Uhr, Anmeldungen bitte unter 06321-80731 oder tineduffing@web.de.

Burghard Müller-Dannhausen, Christian Rudolph, Gabriele Köbler (Foto: Herrenhof)

Zur Ausstellung:

Rudolphs Metallplastiken vermitteln mit ihrer geschwungenen Dynamik und der matt-glänzend bearbeiteten Oberfläche eine erstaunliche Leichtigkeit und haben in vielerlei Hinsicht einen großen Bezug zu den Bildern.

Die Gemälde von Müller-Dannhausen sind geometrisch-abstrakt und dennoch bewegt, mit einem feinfühlig gewählten Farbspektrum. Er hat zahlreiche Objekte im Öffentlichen Raum realisiert. Manche kennen die Wandbemalungen in den Räumen der VR-Bank Südpfalz oder die aktuellste Arbeit am Gebäude der Kindertagesstätte Weidstraße in Frankental.

Wie bereits berichtet, läuft diese Kunstausstellung bereits seit dem 18. September und geht am 16. Oktober zu Ende. Die Ausstellung enthält nach wie vor eine Besonderheit, nämlich eine temporäre, ortsbezogene Wandinstallation von Burghard Müller-Dannhausen, die nach Ausstellungsende wieder entfernt und damit auch vernichtet wird. Wer diese Arbeit mit dem Titel „Listening to the Radiator“ und alle anderen Werke von ihm sowie dem Metallbildhauer Christian Rudolph besichtigen möchte, hat die Gelegenheit freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 – 18 Uhr.

Werke von Christian Rudolph

Die Künstler

Burghard Müller-Dannhausen

geboren 1947 in Hildesheim,

Lehre als Schriftsetzer,

Studium an der Hochschule für Bildende Künste Frankfurt am Main (Städelschule),

lebt und arbeitet in Koblenz.

www.mueller-dannhausen.de

Christian Rudolph

geboren 1959 in Aschaffenburg,

Lehre als Goldschmied,

Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg – Meisterschüler,

lebt und arbeitet in Irsee im Allgäu.

www.christianrudolph.com

Öffnungszeiten der Ausstellung bis Sonntag 16. Oktober 2022:

freitags 17.00 – 20.00 Uhr

samstags 14.00 – 18.00 Uhr

sonn- und feiertags 11.00 – 18.00 Uhr

Eintritt für Erwachsene: € 3,-. Kinder/Jugendliche kostenfrei.

Kinder entdecken creativ Kunst Workshopgebühr: € 8,-. Spenden für Material erbeten.

Aktuelle Infos und Veränderungen finden Sie hier: www.herrenhof-mussbach.de