Stauende übersehen – PKW überschlägt sich

Wörth (ots) – Am Sonntag 09.10.2022 befuhr um 20:15 Uhr ein PKW Fahrer die BAB 65 von Landau in Richtung Karlsruhe. Vor der Anschlussstelle Dorschberg kam es baustellenbedingt zu einem Stau. Aus Unaufmerksamkeit bemerkte der Fahrer das Stauende zu spät. Beim Versuch dem letzten Fahrzeug auszuweichen, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der Leitplanke.

Durch diese Kollision wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte hier mit einem weitere Fahrzeug. Durch die Kollision wurden drei Beteiligte leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR.

Unfall mit leicht Verletzten

Schwegenheim (ots) – Am Sonntagmorgen 09.10.22 gegen 11:00 Uhr missachtete eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße beim Linksabbiegen von der Abfahrt der B9 Schwegenheim auf die K31 die Vorfahrt einer von rechts kommenden Fahrzeugführerin. Infolge dessen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden leicht verletzten Fahrzeugführerinnen wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Abschlepparbeiten musste der Einmündungsbereich für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

Verkehrsüberwachung

Bellheim (ots) – Aufgrund eines Bürgerhinweises wurde am Montagmorgen, den 10.10.22 im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 08:30 Uhr die Verkehrssituation im Bereich der Oberhohlstraße in Bellheim sowie der angrenzenden Wirtschaftswege überwacht.

Hierbei ergaben sich 17 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot. Weiterhin konnte bei einem Fahrzeug ein Mangel festgestellt werden.

Passviv gekifft und trotzdem positiv im Test

Rheinzabern (ots) – Am 09.10.2022 wurde um 18:40 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Alfa Romeo in der Straße “Außerdorf” kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei der 19-jährigen Fahrerin Anzeichen auf einen Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt.

Die Fahrerin gab an, dass sie in letzte Zeit mit Personen zusammen war die gekifft hätten. Sie selbst sei aber nur passiv dabei gewesen. Da ein Vortest jedoch ebenfalls die Auffallerscheinungen bestätigte, wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Getränke aus Kerwestand entwendet

Neuburg (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am 09.10.2022 in der Zeit von 00:30-02:00 Uhr Zugang zu einem Kerwestand in der Hauptstraße. Hier wurde aus einem verschlossenen Kühlschrank drei Kisten Wein und aus einem Zelt ein Heizpilz entwendet.

Der Schaden dürfte sich auch ungefähr 1.000 EUR belaufen.