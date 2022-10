Illegale Müllanlagerung – Stadtverwaltung sucht Zeugen (siehe Foto)

Nach einem Hinweis aus der Bürgerschaft stellte der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am Freitagvormittag 07.10.2022 Im Spitzenbusch eine größere Menge an illegal entsorgtem Müll fest. Dabei handelt es sich um mehrere große Spezialsäcke mit unbekanntem Inhalt, vermutlich Bauschutt.

Eine Verunreinigung mit Gefahrstoffen war bei der ersten Bestandsaufnahme nicht auszuschließen. Außerdem wurden mehrere alte Türzargen und Türblätter sowie gefüllte Müllsäcke gefunden. Der genaue Fundort befindet sich in der Nähe der Parkbucht gegenüber der Einmündung der Straße „Am Edigheimer Schlag“.

Hinweise auf die Verursacher konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich an den Bereich Ordnung und Umwelt zu wenden: Der KVD ist erreichbar unter 0171 3303928 oder per E-Mail an vollzugsdienst@frankenthal.de. Alternativ können Bürger sich auch an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden unter Tel: 06233/3130.

Quelle: Stadt Frankenthal

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Kia Ceed in der Zeit von 07.10.2022, 22.00 Uhr bis 09.10.2022, 11.30 Uhr, in der Leininger Straße, Höhe Hausnummer 6, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, gemäß dem Spurenbild dürfte es sich um einen Lkw oder ähnliches handeln, im Frontbereich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.