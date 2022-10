Ingewahrsamnahme nach ignoriertem Platzverweis

Speyer (ots) – Am 09.10.2022 gegen 19:26 Uhr wurde durch mehrere Zeugen ein 58-jähriger Mann gemeldet, welcher laut schreiend, an Türen klingelnd und alkoholisiert durch die Straßen laufen würde. Die Beamten trafen den Mann in der Gayerstraße an. Nach der Sachverhaltsaufnahme erteilten die Polizisten ihm einen Platzverweis.

Trotz mehrmaliger Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen und auch unter Androhung der Durchsetzung mittels Zwang wollte der Mann die Örtlichkeit nicht verlassen. Daher wurde er letztlich zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Enkeltrick per Messenger

Speyer (ots) – Eine 69-jährige Geschädigte erhielt am 08.10.2022 gegen 11:15 Uhr eine WhatApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Der Absender gab sich als die Tochter der 69-Jährigen aus und bat um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag per Echtzeitüberweisung. Als Grund nannte der Absender ein neues Mobiltelefon und die Sperrung des Online-Bankings.

Aufgrund der Schreibweise, ging die Geschädigte weiterhin davon aus, dass ihre Tochter mit ihr schreibe und versuchte das Geld an die angegebene Kontonummer zu überweisen. Dies misslang zunächst, sodass sie mehrere IBAN Adressen aus Litauen, Deutschland und Spanien genannt bekam. Am Ende fand eine Überweisung statt, von welcher die Geschädigte einen Screenshot an den bislang unbekannten Täter schicken sollte. Dieses sendete die Dame versehentlich an die Nummer ihrer Tochter, sodass der Betrug auffiel.

Die Polizei warnt deshalb erneut: Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen Nachrichten in dieser Art und Weise erhalten, vergewissern Sie sich persönlich bei Ihren Lieben. Gehen Sie auf gar keinen Fall auf Zahlungsaufforderungen ein.

Wenn Sie eine unbekannte Nummer anruft oder anschreibt, seien Sie vorsichtig und misstrauisch, wenn Ihnen erzählt wird, das Handy sei kaputt, heruntergefallen, nicht mehr brauchbar etc.

Rufen Sie den Angehörigen persönlich über die Ihnen bereits bekannten Nummern an und vergewissern Sie sich, ob dieser tatsächlich eine neue Telefonnummer hat und in Geldnot ist.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Gast bedroht Kellnerin und leistet Widerstand bei der Festnahme

Speyer (ots) – Am 09.10.2022 gegen 13:57 Uhr wurde in einer Bar in der Roßmarktstraße eine betrunkene Person gemeldet. Der 36-jährige Mann bedrohte zuvor eine Kellnerin, nachdem diese ihm weiteren Alkohol verweigerte und kam einem Verweis aus dem Laden nicht nach. Zudem warf er leere Bierflaschen in Richtung der Kellnerin und verfehlte sie nur knapp.

Durch die hinzugerufenen Beamten wurde ein Platzverweis erteilt und ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,66 Promille. Dem Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung von Zwang nicht nach. Als die Polizisten denn Mann deshalb nach draußen führen wollten, schlug der Mann mit einer Bierflasche nach den Beamten. Diese brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei sperrte er sich massiv.

Auf der Dienstelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und zur Verhinderung weitere Straftaten blieb er im Polizeigewahrsam. Die eingesetzten Beamten waren trotz der Widerstandshandlung weiterhin dienstfähig. Bei einem Beamten wurde durch die Ärztin eine Prellung sowie Schwellung der Nase diagnostiziert. Der Mann zog sich bei der Fesselung eine leichte Schürfwunde an der Nase zu.

Den 36-Jährigen erwarten u.a. Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Einbruch in Büroräume der Kirche

Speyer (ots) – Im der Zeit vom 08.10.2022, 22:00 Uhr bis 09.10.2022, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem in kirchlicher Trägerschaft stehendes Gebäude am Edith-Stein-Platz. Im Bürobereich brachten die Täter eine weitere Tür auf und durchwühlten mehrere Schränke.

Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen bislang keine Ergebnisse vor. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.