Müllablagerung – Ergänzung vom 08.10.2022

Queichhambach (ots) – Wie bekannt wurde stammte der Müll von einem Mitmachtag der Gemeinde und wurde durch die fleißigen Sammler dort zur Abholung bereit gelegt.

Aber diese Menge war durch illegale Ablagerung zuvor im Wald entsorgt worden.

Versuchter Einbruch in Getränkehandel

Kirrweiler (ots) – Unbekannte haben am zurückliegenden Wochenende versucht, in der Raiffeisenstraße in einen Getränkehandel einzubrechen. Nachdem das Eingangstor aufgestemmt wurde, wollte man weiter über eine Tür einer Garage in den Getränkehandel vordringen, was aber misslang.

Ohne Diebesgut verließen die Unbekannten die Tatörtlichkeit. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Eschbach (ots) – Am 09.10.2022, in der Zeit von ca. 16-18.00 Uhr, kam es in der Weinstraße Höhe Hausnummer 45 in Eschbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte einen Knall vor ihrem Anwesen vernommen und war auf die Straße gelaufen.

Hier konnte sie noch ein Wohnmobil in der Kurve in Fahrtrichtung Leinsweiler sehen, welches vermutlich den geparkten PKW der Geschädigten an der linken Vorderseite touchierte. Der Schaden am Wohnmobil dürfte sich an der Heckstoßstange befinden.

Bislang sind keine Zeugen bekannt, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) – In der Tatzeit vom 08.10.2022 ab 22:00 Uhr bis zum 10.10.2022 ca. 10:00 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße in Edenkoben eine Verkehrsunfallflucht. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323 9550 entgegen.