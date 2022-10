Rücksichtslose Rollerfahrer – Geschädigte und Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots) – Bereits vor einigen Wochen, kam es in der Ortslage Mombach zu Gefährdungen und Nötigungshandlungen im Straßenverkehr. Am Montag 12.09.2022 wurden gegen 21:17 Uhr, 5 rücksichtslos fahrende Motorroller und ein als “Go-Kart” beschriebenes Fahrzeug gemeldet. Alle 6 waren auf der Oberen-Kreuzstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Die Fahrzeuge fuhren teilweise zu fünft nebeneinander über die komplette Fahrbahnbreite und auch auf dem Geh- und Fahrradweg, wo es zu mehreren gefährlichen Situationen kam.

An einer Ampel wurde mindestens ein Pkw von den Rollern “geschnitten”, beim Weiterfahren ausgebremst und abgedrängt. In Höhe der Shell Tankstelle in der Oberen-Kreuzstraße musste ein Pkw des Gegenverkehrs auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit den verbotswidrig fahrenden Rollern zu verhindern. Ein 29-jähriger Mombacher, der mit seinem Pkw unterwegs war, wurde von den Rollern und dem “Go-Kart” sogar eingekreist und kurzzeitig am weiter fahren gehindert. Hierbei betätigte einer der Rollerfahrer eine US-Amerikanische Sirene.

Bei der weiteren Fahrt fuhren 4 der Roller sowie der “Go-Kart” entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Hauptstraße ein, wodurch ebenfalls ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer behindert oder sogar gefährdet worden ist. Die Fahrzeuge entfernten sich dann in Richtung Budenheim.

Durch abgelesene Kennzeichen und weitere Ermittlungsmaßnahmen, konnten letztlich alle Fahrzeuge und deren Fahrer, im Alter von 26-32 Jahren, identifiziert werden. Bei dem von Zeugen beschriebenen “Go-Kart” handelte es sich um ein Quad.

Die Ermittler des polizeilichen Bezirksdienstes für Mainz-Mombach, suchen nun nach den Personen, die von den Fahrzeugen gefährdet oder behindert worden sind, dies allerdings bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben.

Auch wer weitere sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 oder dem polizeilichen Bezirksdienst Mombach unter 06131/912-772 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Taschendiebstähle in der Mainzer Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots) – Seit Freitag 07.10.2022 sind der Mainzer Polizei 3 Taschendiebstähle gemeldet worden. Am Freitagmittag gegen 15 Uhr wurde vermutlich an der Bushaltestelle “Höfchen” einer jungen Frau das Mobiltelefon entwendet. Sie trug dies in einer Umhängetasche bei sich und stellte während der Wartezeit fest, dass es nicht mehr da war. Sie trug die Tasche dauerhaft über ihrer Schulter und bemerkte den Diebstahl nicht.

Einer weiteren Geschädigten wurde kurz darauf das Portmonee vermutlich in einem Kleidungsgeschäft “Am Brand” entwendet. Eine Freundin stellte beim Befahren einer Rolltreppe fest, dass ihr Rucksack offen stand. Obwohl sie erst kurz zuvor einen Einkauf gezahlt hatte, ist es den Tätern gelungen, das Portmonee unbemerkt zu entwenden.

Dahingegen bemerkte am Samstagmittag 08.10.2022 eine weitere Frau während des Einkaufens in einem Ladengeschäft “Am Kronberger Hof” ein Ziehen an ihrer Handtasche. Beim sofortigen Nachsehen stellte sie den Diebstahl ihres Portmonees fest, konnte aber keine Täter mehr erkennen. Selbst auf Videoaufnahmen in dem Geschäft ist der Diebstahl nicht zu erkennen. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und empfiehlt, Wertsachen eng am Körper zu tragen, auch Taschen und Rucksäcke sollte man in engen Situationen vor dem Körper tragen.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer am Wochenende

Mainz (ots) – Gleich mehrere Auto- und E-Scooterfahrer sind in den letzten Tagen alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs gewesen und müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen “Trunkenheit im Verkehr” rechnen. Bereits am Freitag 07.10.2022 gegen 10:00 Uhr, fährt eine 50-jährige Mainzerin in der Mainzer Altstadt auf einen stehenden PKW.

Sie gibt zunächst an, durch einen Anruf auf ihrem Mobiltelefon abgelenkt gewesen zu sein (auch das ist übrigens nicht erlaubt) und daher aufgefahren zu sein. Während der Unfallaufnahme wird jedoch festgestellt, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss steht. Bei einem Atemalkoholtest wird ein Wert von 2,49 Promille festgestellt.

Am Sonntagmorgen 09.10.2022 gegen 05:45 Uhr, verliert ein 22-jähriger Mainzer, in der Weißliliengasse die Kontrolle über sein Auto und beschädigt dort mehrere Begrenzungspfosten. Das Auto verliert Öl, ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Die Straße muss gereinigt werden. Der Fahrer ist ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Er hat einen Alkoholwert von 1,62 Promille.

Am frühen Samstagmorgen wird ein E-Scooter im Kaiser-Wilhelm-Ring kontrolliert, da der 35-jährige Mainzer Schlangenlinien fährt. Er weist einen Alkoholwert von 1,84 Promille auf. Ein weiterer E-Scooter wird am Sonntag gegen 04 Uhr in Bretzenheim kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer weist 1,1 Promille auf.

Allen Fahrern wurde eine Blutprobe zur Feststellung des Alkoholwertes entnommen und müssen mit einer Strafe rechnen. Daneben steht immer der Verlust des Führerscheins im Raum. Die Polizei Mainz wird ihre Kontrollen zur Verfolgung von Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr fortsetzen.

Unfall zwischen Fahrradfahrern – Unfallbeteiligte gesucht

Mainz (ots) – Am Freitagnachmittag 07.10.2022 kam es in der Binger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 45-jähriger Mainzer befuhr den Fahrradweg der Binger Straße bergab in Fahrtrichtung Münsterplatz. Der Mainzer will dann nach rechts in die Hintere Bleiche abbiegen, tut er dies allerdings ohne die Fahrtrichtung anzuzeigen.

Währenddessen wird er von einer bislang unbekannten Radfahrerin rechts überholt. Hierbei kommt es zur Kollision der beiden Fahrradfahrer, wodurch der Mainzer stürzt und leicht verletzt wird. Die unbekannte Radfahrerin fragte den 45-Jährigen nach dem Sturz ob alles in Ordnung sei. Als der 45-Jährige dies bejahte fuhr die Frau ohne Angaben von Personalien sofort weiter.

Der Verkehrsunfall wurde im Nachgang protokollarisch bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zur Anzeige gebracht. Die bislang unbekannte Fahrradfahrerin habe blonde Haare, sei leicht untersetzt und sei mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 09.10., Stefan-George-Straße, 16:30 Uhr – Ein Mann fuhr mit seinem PKW in Richtung Bingen-Büdesheim, ein Fahrradfahrer fuhr gleichzeitig parallel auf dem Fahrradweg. An der Kreuzung Drususbrücke wollte der Autofahrer nach rechts abbiegen und übersah hierbei das Fahrrad.

Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen stürzte der Fahrradfahrer. Danach fuhr das Auto noch über das Bein des Gestürzten. Er erlitt eine Fraktur sowie weitere leichtere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) – 08.10., Mainzer Straße, 04:24 Uhr – Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete einen auf der Straße fahrenden alkoholisierten Radfahrer. Der Mann hatte zuvor mit seinem Fahrrad auf dem Bürgersteig gelegen und war anschließend in Schlangenlinien gefahren.

Die Streife konnte den 55-Jährigen vor der Rheinbergkellerei auf seinem Fahrrad sitzend antreffen. Es wurde bei ihm ein Promillewert von 2,02 gemessen. Ihm wurde auf der Dienststelle außerdem eine Blutprobe entnommen.

Kurzzeitige Vollsperrung beendet

Heidesheim (ots) – Aufgrund eines polizeilichen Einsatzes (ca. 21:00 – 21:30 Uhr) musste die BAB643 zwischen Äppelallee und dem AD Mainz, sowie die BAB60 zwischen dem AD Mainz und AS Mainz-Finthen in jeweils beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Es kam zu keiner größeren Verkehrsbehinderung.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Beschädigte Fahrzeuge

Dolgesheim (ots) – Am 09.10.22, gegen 18:30 Uhr, wurden sechs in der Kisselstraße in Dolgesheim geparkte Fahrzeuge beschädigt. Eine Zeugin konnte 2 Kinder dabei beobachten, wie diese die PKW zerkratzten.

Die Kinder konnten wie folgt beschrieben werden:

Mädchen, 6-7 Jahre alt, halblanges blondes ungekämmtes Haar, bekleidet mit dunkelfarbiger Hose und blauem Oberteil.

Junge, 8 Jahre alt, männlich, blondes Haar, mit einem Jogginganzug bekleidet.

An den 6 Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Kindern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Brand Aussiedlerhof

Harxheim (ots) – Am Montag 10.10.2022 gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem ehemaligen Aussiedlerhof in Harxheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es zu einem Kleinfeuer in der dortigen, ehemaligen Tierscheune kam. In einer offenen Betonbox brannte altes Stroh. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Der Brand konnte schnell durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr der VG Bodenheim, die mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Der Brandgeruch war aufgrund der örtlichen Lage bis nach Gau-Bischofsheim wahrzunehmen.