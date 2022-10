Vorfahrt missachtet

Um 08:14 Uhr befuhr gestern Morgen ein 21-Jähriger aus Hildesheim die Struthstraße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege. Als er in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, übersah er eine 49-Jährige aus Eschwege, die mit ihrem Pkw die Freiherr-vom-Stein-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sturz mit Fahrrad

Um 13:00 Uhr fuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Mountain-Bike (E-Bike) auf einer Wiese zwischen dem „Hohen Meißner“ in Richtung des Jugenddorfes. Auf der abschüssigen Strecke prallte er mit dem Rad gegen einen Steinhaufen und überschlug sich daraufhin, wodurch der Fahrer auf den Steinhaufen prallte und sich (Platzwunde) leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Diebstahl aus Garage

Mehrere Gegenstände wurde aus einer Garage in der Straße „In der Gasse“ in Alberode entwendet. Unter anderem handelt es sich dabei um ein altes defektes Spielzeuggewehr, das dort an der Wand mit Kabelbinder befestigt war. Die Binder wurden hierzu durchschnitten. Weiterhin wurde unter anderem eine Taschenlampe und eine Flasche Bier entwendet. Der Schaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 22:30 Uhr kollidierte gestern Abend ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Fockendorf mit einem Reh, das die B 400 in der Gemarkung von Sontra-Ulfen überquerte. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte gestern Morgen, um 06:10 Uhr, eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn befuhr. Der Waschbär verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Weidezaungerät

Das Gerät wurde samt Batterie sowie mehreren Sicherungspfosten von einer Weide in der Oststraße in Großalmerode entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen dem 08.10.22, 10:00 Uhr und dem 09.10.22, 18:07 Uhr. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 11:56 Uhr befuhr gestern Mittag ein 56-Jähriger aus Bovenden die B 80 von Witzenhausen in Richtung B 27, wo er nach links in Richtung Göttingen abbiegen wollte. Als er mit dem Pkw in den Einmündungsbereich einfahren wollte, übersah er den von Eschwege kommenden Pkw, der nach links in Richtung Witzenhausen abbiegen wollte und von einem 70-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Auto auf die Mittelinsel und gegen das dortige Stop-Schild geschleudert. Der Pkw des 70-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde am gestrigen Sonntag im Parkweg in Witzenhausen ein dort geparkter schwarzer Alfs Romeo im Bereich des vorderen linken Radkastens angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.