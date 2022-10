Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Reifen an Auto am helllichten Tag zerstochen

Am Samstag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter zwei Autoreifen eines auf dem Obermarkt in Frankenberg parkenden Autos.

Der Fahrer hatte seinen weißen Opel Mokka in Höhe einer Gastwirtschaft geparkt und sich etwa eine Stunde auf dem Obermarkt aufgehalten. Auf der Heimfahrt bemerkte er, dass zwei Reifen Luft verloren. Zu Hause angekommen stellte er fest, dass mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen eingestochen worden war. Es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Bad Arolsen – Pedelec, Mountainbike und E-Scooter aus Garage gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte drei Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa 5000 Euro aus einer Garage im Helisosteig in Bad Arolsen.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um ein weißes Pedelec der Marke Corratec, ein Mountainbike der Marke Raymon sowie einen schwarzen E-Scooter des Hersteller Xiaomi Mi.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Korbach – Unbekannter bricht in Dartgaststätte ein

Am frühen Samstagmorgen (8. Oktober) brach ein unbekannter Täter in eine Dartgaststätte in der Arolser Landstraße in Korbach ein.

Der Täter öffnete gewaltsam eine Tür zu der Gaststätte. In den Gasträumen hebelte er Dartautomaten und eine Kleingeldkasse auf. Er entwendete Münzgeld in noch nicht bekannter Höhe und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 06.00 und 07.00 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.