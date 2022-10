Fäuste fliegen im Kasseler Hauptbahnhof

Der Streit zwischen zwei 30-Jährigen endete am vergangenen Freitag (7.10.) mit einer wechselseitigen Körperverletzung. Die beiden Streithähne aus Frankfurt am Main und Friedberg sind gegen 20 Uhr offensichtlich wegen einer Frau aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung begann an einem

abfahrbereiten Regionalexpress am Gleis 7 des Kasseler Hauptbahnhofes.

Beamte vom Polizeirevier Mitte trennten die beiden Streithähne und übergaben sie später den Kollegen der Bundespolizei. Beide 30-Jährige erlitten durch die gegenseitigen Attacken leichte Verletzungen.

Nach den Identitätsfeststellungen reisten beide Männer getrennt, in unterschiedlichen Zügen, in Richtung Frankfurt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de.

Exhibitionist belästigt Jugendliche in Glogauer Straße: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Waldau: Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in der Glogauer Straße in Kassel zwei 15-jährige Mädchen belästigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Wie eine der beiden 15-Jährigen aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Ost angab, hatte sie am Samstagabend mit ihrer gleichaltrigen Freundin in der Glogauer Straße an einer Brücke neben dem Park am Wahlebach gesessen. Gegen 18:40 Uhr fuhr der Unbekannte auf einem schwarzen Fahrrad vor und stellte sich wenige Meter entfernt an ein Gebüsch, was erst den Anschein erweckte, er wolle urinieren. Als sich der Mann zu ihnen umdrehte, erkannten sie, dass er sexuelle Handlungen an sich vornahm. Sie sprachen den Exhibitionisten an, der daraufhin zunächst nicht reagierte. Erst kurze Zeit später setzte er sich auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die 15-Jährige beschrieb den Polizisten einen 50 bis 60 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen Mann mit kurzen weißen Haaren, der eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose trug. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, so die Jugendliche.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Häuser in Kirchditmold von Einbrecher heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Kirchditmold: Am Freitag ereigneten sich im Kasseler Stadtteil Kirchditmold zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser, bei denen vermutlich ein und derselbe Täter jeweils mit einem Stein eine Scheibe einwarf. In einem Fall gelang es dem Einbrecher, einen Laptop und Schmuckstücke zu erbeuten. In dem anderen Fall wurden Bewohner durch das Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam und entdeckten den Täter, noch bevor er durch das aufgebrochene Kellerfenster in das Haus einsteigen konnte. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die eine Tat hatte sich am Freitag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr im Hochzeitsweg, nahe der Brunnenstraße, ereignet. Der Einbrecher hatte die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Dort begab sich der Täter auf die Suche nach Wertsachen und flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Den Einbrecher ertappt hatten die Bewohner in der Wurmbergstraße, nahe der Riedelstraße, gegen 12:50 Uhr. Als der Täter die Zeugen erblickte, ergriff er sofort die Flucht.

Es soll sich um einen ca. 1,60 Meter großen und sehr schlanken Mann gehandelt haben, der komplett schwarz gekleidet war und einen schwarzen Pullover mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze trug.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am Freitag im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.