Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Unbekannte brachen am Donnerstag (06.10.), zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Steinmell" ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Danach flüchteten die Täter mit Schmuck im Gesamtwert von rund 18.000 Euro und hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzautomaten aufgebrochen

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Freitag (07.10.) brachen Unbekannte mehrere Münzautomaten an einer Autowaschanlage in der Landecker Straße auf und entwendeten daraus eine noch unbekannte Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Einbruch

Kirchheim. Ein Firmengelände in der Straße „Stockäcker" wurde in der Nacht zu Freitag (07.10.) Ziel unbekannter Täter. Sie zerschnitten eine Sicherungskette eines Bauzaunes des Areals und hebelten anschließend mehrere Baucontainer auf. Aus den Containern stellten die Langfinger verschiedene Werkzeuge zum Abtransport bereit. Aus noch unklarer Ursache ließen die Täter jedoch von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bebra. Am Sonntag (09.10.). gegen 13.30 Uhr, befuhr ein Radfahrer aus Bebra die Landesstraße 3250 vom Abzweig Weiterode in Richtung Iba. Als eine Gruppe Motorradfahrer den Radfahrer überholte, kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Berührung eines Bikes mit dem Rad. Beide Zweiradfahrer kamen in der Folge zu Fall und verletzten sich schwer. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mittels Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungsarbeiten war die L 3250 kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 520 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfall

Schenklengsfeld. Am Freitag (07.10.), gegen 12:30 Uhr, öffnete ein 58-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld, welcher sein Fahrzeug in der Parkbucht in der Landecker Straße, geparkt hatte seine Fahrertür um auszusteigen. Eine 65-jährige Fahrerin eines Busses kam zeitgleich die Straße aus der gleichen Richtung gefahren und stieß aus noch unklarer Ursache gegen die geöffnete Fahrertür. Durch den Zusammenstoß splitterte die Scheibe des Pkw und beschädigte ein weiteres in der Parkbucht abgestelltes Fahrzeug einer 56-jährigen Pkw-Fahrerin aus Hohenroda. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9.050 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Freitag (07.10.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug den Radweg von Oberrode in Richtung Friedlos. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie musste anschließend schwerverletzt in ein Klinikum transportiert werden. Weiterhin wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Holzzaun beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (09.10.), gegen 22:40 Uhr, befuhren ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal und ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld hintereinander die Berliner Straße in Richtung Hainstraße. Als beide Beteiligten verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhielten, rollte der Pkw des Philippsthalers aus noch ungeklärter Ursache weiter und fuhr auf den Pkw des Hersfelders auf. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 450 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Grebenhain-Bermuthshain. Am Freitag (07.10.), gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 74-jährige Fahrerin aus Birstein mit ihrem Renault Modus die Fuldaer Straße aus Nordwesten kommend und bog nach rechts von der Vorfahrtstraße in die Lichenröderstraße ein. Ein 31-jähriger Fahrer aus Fulda fuhr mit seinem Skoda Superb zeitgleich von Osten kommend die Fuldaer Straße und bog nach links von der Vorfahrtstraße in die Lichenröderstraße ein. Dabei kollidierte der Fuldaer mit dem Pkw der vorfahrtsberechtigten 74-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.600 Euro. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Unfall mit Motorradfahrer

Lauterbach. Am Sonntag (09.10.), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrerin aus Offenbach mit ihrem Opel Astra die Bundesstraße 275 aus Lauterbach kommend in Richtung Herbstein. Vor Schloss Eisenbach kam sie aus derzeit noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte ihren Pkw auf einen dortigen Parkplatz. Ein 40-jähriger BMW-Motorradfahrer stand zu diesem Zeitpunkt als zweiter Motorradfahrer an der Ausfahrt, um von dem Parkplatz auf die B 275 aufzufahren. Da die Autofahrerin vermutlich nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr sie in die linke Seite des Motorrades und schob es wenige Meter vor sich her. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Geldbeutel gestohlen

Schlitz. Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße stahlen Unbekannte einer lebensälteren Dame am Samstag (08.10.) die Geldbörse aus ihrer Tasche. Zur Tatzeit befand sich die Handtasche in dem Einkaufswagen der Frau. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lauterbach. Unbekannte brachen in ein Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße ein und durchsuchten anschließend den Wohnraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht klar. Der Einbruch wurde am Freitagnachmittag (07.10.) festgestellt.

Mofa gestohlen

Schlitz. Ein graues Mofa „Herkules Prima" mit dem Versicherungskennzeichen 664 PHB entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (09.10.). Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von circa 1.300 Euro auf einem Privatgrundstück in der Straße „Alte Schule" im Ortsteil Willofs.

Kennzeichenhalterungen beschädigt

Alsfeld. Zwischen 1 Uhr und 10 Uhr, rissen Unbekannte am Sonntag (09.10.) in der Marburger Straße jeweils die beiden amtlichen Kennzeichen von einem weißen Seat Ibiza und einem schwarzen Opel Meriva. Dabei beschädigten die Täter die Kennzeichenhalterungen an den Fahrzeugen und verursachten etwa 100 Euro Gesamtsachschaden. Alle Kennzeichen konnten im Nahbereich der Abstellorte der Pkw aufgefunden werden.

Hubwagen gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (05.10.) einen elektrischen Hubwagen der Marke „Still" aus einer Lagerhalle in der Nobelstraße in Rodges. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 4.600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Ehrenberg. In der Nacht zu Samstag (08.10.) zerstörten Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Rothenbach" in Thaiden. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Scheibe von Haustür zerstört

Fulda. Nachdem ein 52-jähriger Mann aus Fulda am frühen Sonntagmorgen (09.10.), gegen 0.15 Uhr, nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen während eines Spaziergangs mit seinem Hund im Bereich der Leipziger Straße in einen verbalen Streit mit einem bislang Unbekannten geraten war, verfolgte der Mann den Fuldaer bis zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Anschließend trat er gegen die Scheibe der Eingangstür und verursachte hierdurch circa 300 Euro Sachschaden. Der Täter kann als männlich, circa 1,70 Meter groß mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung, eine Mütze und führte drei Hunde mit sich, bei denen es sich um einen schwarzen Welpen, einen beigefarbenen Labrador und einen Schäferhund gehandelt haben soll.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dirlos. In der Nacht zu Samstag (08.10.) wurde ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Ockerstein" zum Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen einer Kellertür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Langfinger mehrere Schmuckstücke noch unbekannten Werts. Darüber hinaus entstand Sachschaden von rund 75 Euro.

Versuchter Diebstahl aus Altkleidercontainer

Fulda. Unbekannte durchtrennten am Samstagabend (08.10.) das Vorhängeschloss eines Altkleidercontainers in der Weimarer Straße. Ein anschließendes Öffnen und Entwenden von Kleidungsstücken gelang den Tätern jedoch nicht, sodass lediglich etwa 20 Euro Sachschaden entstanden.

Kirmesbaum beschmiert

Hofbieber. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Sonntag (09.10.) den Kirmesbaum mit verfassungswidrigen Zeichen in pinker Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 20 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. In der Zeit von Freitagnachmittag (07.10.) bis Sonntagmittag (09.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Harbacher Weg ein. Durch Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in den Wohnraum. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe und hinterließen zudem rund 500 Euro Sachschaden.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntag (09.10.), in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen GER-FD 101 eines weißen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Daimler-Benz-Straße.

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Hofbieber

Am 09.10.2022, gg. 14:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer aus Fulda, von Elters kommend, die K 28 und bog an der Einmündung K 28 / K 40 nach rechts auf die K 40 ab und wollte diese weiter in Richtung Langenberg befahren. Nach dem Abbiegen kam dem Kradfahrer auf seiner Fahrbahnseite ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Hofbieber entgegen, welcher mit seinem VW-Bus die K 40 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Begegnungsverkehr streifte der Motorradfahrer mit seiner Honda die linke Fahrzeugseite des VW-Busses und stürzte dadurch mit seinem Krad auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall verletzte sich der Kradfahrer leicht und wurde von der eingesetzten RTW-Besatzung ins Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2500,-EUR